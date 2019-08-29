На президента Уганды подали в суд за бан в Twitter

Студент из Уганды подал в суд на президента страны, после того как тот заблокировал его в Twitter.









Как пишет The Observer, студент Гарварда Хиллари Инносент Тейлор Сегайя был последовательно заблокирован в Twitter президентом Уганды Йовери Мусевени, официальным представителем правительства Офуоно Опондо и одним из руководителей местной полиции Асаном Касингие.





Против всех троих он подал иск, в котором требует признать блокировки незаконными.





Ранее Сегайя публично назвал Мусевени диктатором и сказал, что с удовольствием заменил бы его на президента Ганы, который выступал в Гарвардском университете с лекцией о панафриканизме.





В иске студент утверждает, что блокировка в Twitter нарушает его конституционные права на свободу слова и самовыражения.





Отметим, угандийская активистка Стелла Ньянзи недавно была признана виновной в преследовании президента Уганды Йовери Мусевени.





В суде ей предъявили два обвинения: в кибер-преследовании президента и оскорбительном общении с ним.





Приговор был связан с публикацией, которую она опубликовала в Facebook в сентябре 2018 года. В ней она несколько раз упоминала покойную мать президента и сказала, что хотела бы, чтобы та умерла при рождении.









Судья охарактеризовал пост как идущий против морали, поскольку он был «неприличным, отвратительным и непристойным». Тогда Ньянзи отказалась подавать заявку на освобождение под залог и провела последние восемь месяцев в тюрьме. Ранее она была арестована и отправлена в тюрьму за еще одну публикацию в Facebook, в которой назвала президента "парой ягодиц".





Сам Йовери Мусевени недавно объявил, что вновь пойдет на выборы. Это будет его уже шестой президентский срок.



