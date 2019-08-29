«Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа. Посол Болтон встретится с Президентом Лукашенко и Министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси», — написало в своем твиттере посольство США в Беларуси.









В свою очередь, Джон Болтон в своем твиттере написал: «Очень продуктивная пара дней в Украине. Завтра я направлюсь в Молдову и Беларусь, где я встречусь с лидерами двух этих государств, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Очень надеюсь на укрепление наших дипломатических и хозяйственных связей».









Это первый за 25 лет визит в Беларусь американского чиновника такого высокого уровня.