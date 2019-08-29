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Официально: «Джон Болтон встретится с Президентом Лукашенко, чтобы подчеркнуть поддержку США независимости Беларуси»

Об этом сказано в твиттере посольство США в Беларуси.


 «Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа. Посол Болтон встретится с Президентом Лукашенко и Министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси», — написало в своем твиттере посольство США в Беларуси.


В свою очередь, Джон Болтон в своем твиттере написал: «Очень продуктивная пара дней в Украине. Завтра я направлюсь в Молдову и Беларусь, где я встречусь с лидерами двух этих государств, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Очень надеюсь на укрепление наших дипломатических и хозяйственных связей».


Это первый за 25 лет визит в Беларусь американского чиновника такого высокого уровня.
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