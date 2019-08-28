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Другая политика: глава офиса Зеленского сладко спит на коленях у девушки в аэропорту

В интернете появилась фотография руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана, в ожидании рейса уснувшего в аэропорту.


На фото Богдан спит на коленях у своей спутницы во французском аэропорту. Его выложил журналист Юрий Николов в фейсбуке.

Богдан со своей спутницей поехали на свадьбу друзей.

Кто-то возмущается, что руководитель офиса «отдыхает» вместо того, чтобы присутствовать на праздновании Дня Независимости (это было 24 августа). Кто-то отмечает, что ничего плохого в том, что политик заснул в ожидании самолета, нет.
NN.by
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