Другая политика: глава офиса Зеленского сладко спит на коленях у девушки в аэропорту
В интернете появилась фотография руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана, в ожидании рейса уснувшего в аэропорту.
На фото Богдан спит на коленях у своей спутницы во французском аэропорту. Его выложил журналист Юрий Николов в фейсбуке.
Богдан со своей спутницей поехали на свадьбу друзей.
Кто-то возмущается, что руководитель офиса «отдыхает» вместо того, чтобы присутствовать на праздновании Дня Независимости (это было 24 августа). Кто-то отмечает, что ничего плохого в том, что политик заснул в ожидании самолета, нет.
20:37 28/08/2019