



На фото Богдан спит на коленях у своей спутницы во французском аэропорту. Его выложил журналист Юрий Николов в фейсбуке.





Богдан со своей спутницей поехали на свадьбу друзей.





Кто-то возмущается, что руководитель офиса «отдыхает» вместо того, чтобы присутствовать на праздновании Дня Независимости (это было 24 августа). Кто-то отмечает, что ничего плохого в том, что политик заснул в ожидании самолета, нет.



