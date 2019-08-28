Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Президент Литвы провел "тайную" встречу для обсуждения отношений с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа провел незапланированное совещание с политологами и главой МИД страны, на котором обсуждались перспективы улучшения отношений с Беларусью, сообщило литовское новостное агентство BNS со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, встреча прошла во вторник в президентском дворце в Вильнюсе, в ней приняли участие руководитель внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов.

Сообщается, что на мероприятии Науседа выслушал мнения о приглашении представителей Беларуси в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков руководителей восстания 1863 года, о строительстве в Островце Белорусской АЭС, а также другие связанные с республикой вопросы.

Данная встреча в графике литовского президента не была запланирована, местные СМИ о ней узнали из источников в его канцелярии.


Позже пресс-секретарь литовского лидера Антанас Бубнелис подтвердил факт совещания и заявил, что мероприятия подобного формата президент проводит регулярно.

Отношения Беларуси и Литвы испортились после того, как Минск принял решение возвести в Островце, в 50 километрах от литовской столицы, атомную электростанцию. Литва полагает, что станция строится с нарушениями и представляет опасность для государств балтийского региона. Предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте выступала за полное сворачивание контактов с Беларусью. В то же время избранный главой государства Науседа назвал республику важным партнером, с которым, несмотря на имеющиеся разногласия, надо поддерживать диалог и сотрудничать.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё