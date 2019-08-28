По данным агентства, встреча прошла во вторник в президентском дворце в Вильнюсе, в ней приняли участие руководитель внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов.





Сообщается, что на мероприятии Науседа выслушал мнения о приглашении представителей Беларуси в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков руководителей восстания 1863 года, о строительстве в Островце Белорусской АЭС, а также другие связанные с республикой вопросы.





Данная встреча в графике литовского президента не была запланирована, местные СМИ о ней узнали из источников в его канцелярии.









Позже пресс-секретарь литовского лидера Антанас Бубнелис подтвердил факт совещания и заявил, что мероприятия подобного формата президент проводит регулярно.





Отношения Беларуси и Литвы испортились после того, как Минск принял решение возвести в Островце, в 50 километрах от литовской столицы, атомную электростанцию. Литва полагает, что станция строится с нарушениями и представляет опасность для государств балтийского региона. Предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте выступала за полное сворачивание контактов с Беларусью. В то же время избранный главой государства Науседа назвал республику важным партнером, с которым, несмотря на имеющиеся разногласия, надо поддерживать диалог и сотрудничать.



