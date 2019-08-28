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Раненный в Турции белорусский дипломат проходит реабилитацию на родине

Раненный в Турции белорусский дипломат Александр Поганшев проходит реабилитацию на родине. На прежнее место работы он возвращаться не будет — у него уже заканчивался срок работы в Турции, информирует Радио Свобода.

Советник-посланник белорусского посольства в Турции был ранен 24 июля отставным турецким военным из огнестрельного оружия. После этого злоумышленник застрелился.

В среду о здоровье дипломата высказался министр иностранных дел Владимир Макей. Он сообщил, что Поганшев проходит курс восстановления, его самочувствие нормальное. Макей поблагодарил турецкую сторону за оперативное реагирование на инцидент и за оказанную помощь. Еще раз министр подчеркнул, что инцидент произошел на бытовой почве и никакой политики в нем нет.
Еврорадио
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