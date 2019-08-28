Советник-посланник белорусского посольства в Турции был ранен 24 июля отставным турецким военным из огнестрельного оружия. После этого злоумышленник застрелился.





В среду о здоровье дипломата высказался министр иностранных дел Владимир Макей. Он сообщил, что Поганшев проходит курс восстановления, его самочувствие нормальное. Макей поблагодарил турецкую сторону за оперативное реагирование на инцидент и за оказанную помощь. Еще раз министр подчеркнул, что инцидент произошел на бытовой почве и никакой политики в нем нет.