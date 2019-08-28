"Наша задача сегодня - выработать тактику, конкретные меры по исправлению ситуации", - сказал Конюк, комментируя положение дел в правоохранительных органах.





Генпрокурора цитирует госагентство БелТА





"Недостатки в деятельности правоохранительных органов сегодня есть. Я не могу сказать, что они носят системный характер. Тем не менее, среди них есть очень серьезные", - подчеркнул Конюк.





По его словам, "наша главная задача - выработать тактические моменты исправления ситуации". "Главное - это оперативно-разыскная деятельность - чтобы не нарушались права человека, следствие и прокурорский надзор", - сказал он.









В среду в Минске проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, где обсуждаются меры по повышению качества оперативно-розыскной и следственной работы, поддержания государственного обвинения.





В совещании принимают участие глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель Верховного суда Валентин Сукало, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.





Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа на совещании подверг жесткой критике деятельность правоохранительных органов, в том числе рассказал фактах фальсификации доказательств, и пригрозил силовикам "жесточайшими решениями".



