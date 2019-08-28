



Перед воротами учреждения дежурил автозак.





20 августа суд назначил Яшину 10 суток ареста по делу о призывах к незаконным акциям протеста. За два дня до этого его так же задержали на выходе из спецприёмника.





Для оппозиционера это был уже четвёртый административный арест за месяц.И вот теперь пятый.





Политика посадили в автозак и везут в ОВД Тверское. Адвокату Яшина Вадиму Прохорову в спецприемнике заявили, что политика освободили и «передали другим органам».





«Возможно Яшина отвезли для составления пятого административного протокола, возможно, для каких-то других действий», — сказал адвокат.