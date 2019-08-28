Шоу праведного гнева

На минувшей неделе Лукашенко провел "совещание по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений".





Напомним, мероприятие приобрело оттенок скандальности из-за обвинений, прозвучавших на высшем уровне в адрес правоохранителей.





Тут и фальсификация доказательств, и «палочная система» оценки эффективности работы, и давление на судей, и многое другое, за что виновных стоит отправить за решетку.





Совещание было обозначено как «историческое». Но это явное преувеличение. И вот почему.





Первое, что бросается в глаза, — скучающее выражение лиц участников мероприятия. Казалось бы, Лукашенко метает громы и молнии, еще чуть-чуть — и покатятся генеральские головы прямо в фуражках.









Но генералам, если смотреть по телесъемке, происходящее таким страшным не кажется. Наверное, по той причине, что они заранее твердо были уверены: никаких последствий гневные филиппики главного чиновника государства иметь не будут.





Собственно, никаких решений по итогам мероприятия принято и не было. Лишь пообещали, что в будущем в работе правоохранителей произойдут некие улучшения. Которые будут связаны — ну кто бы сомневался! — с усилением контроля за рядовыми сотрудниками органов правопорядка.





Второе: вопросы власти, которые требуют принципиальных и долгоиграющих решений, на публику в нашей стране не выносятся. А решаются за закрытыми дверями, после чего общественность просто ставят перед фактом. Так что, если бы была задача скорректировать деятельность правоохранительного блока, то сначала бы изменения разработали и согласовали. А потом под телекамеры и огласили.





Третье: прозвучали громкие обвинения в адрес правоохранительных ведомств. Но конкретики — ноль. Кто-то где-то что-то фальсифицирует и подтасовывает... Но кто именно — неизвестно. И что сделали с фальсификатором — тоже не сказано.





В итоге имеем огульные обвинения правоохранителей в недобросовестности. Но для чего?





Игра в доброго царя, которому осчастливить его верный народ мешают плохие бояре, — давняя тактика А. Лукашенко по перекладыванию ответственности за провалы и просто проблемные сферы деятельности государства с себя на подчиненных. Ранее уже были столь же «исторические» и не менее разгромные совещания и по ЖКХ, и по сельскому хозяйству, и много еще по чему.





В этот раз наступила очередь силовиков. Известно, что в Беларуси в интересах властей проводятся объективные социологические исследования. В том числе и по вопросам, имеющим общественно-политическое значение, включая рейтинги властных институтов.









К сожалению, широкой общественности результаты этих исследований не доступны. Но, судя по всему, народная любовь к нашим правоохранителям не зашкаливает. А вот недовольство ими со стороны населения имеет место быть.





Кстати, отдельный вопрос о причинах и обоснованности такого недовольства: это могут быть и реальные злоупотребления, и элементарная зависть к тем, кто получает относительно высокую зарплату и имеет право на раннюю пенсию.





Надо понимать, что правоохранительная, силовая система существует не в вакууме, а в рамках того политического режима, который сформировался в Беларуси. И архитектором его является лично Александр Лукашенко.





В этой связи все претензии к правоохранителям белорусский руководитель должен пропускать через себя и относить на свой счет: не может ведь архитектор здания обвинять в его конструктивных недостатках сантехника. Сантехник всего лишь обслуживает то, что построил кто-то другой.





Масштабы злоупотреблений в правоохранительной сфере производны от существующей в стране системы власти. Система власти, которая не подконтрольна обществу, не опирается на широкую поддержку граждан, не имеет каналов обратной связи между гражданами и чиновниками (в том числе и чиновниками в погонах), является благоприятной средой для различного рода злоупотреблений со стороны должностных лиц.





И в этом проблема: невозможно принципиально изменить правоохранительную систему Беларуси в рамках существующего политического режима. Потому что в нашей стране правоохранители выполняют не только функцию поддержания правопорядка, но и выступают в качестве инструмента политических репрессий против недовольных.





Если, условно говоря, белорусская милиция начнет служить всем гражданам и защищать права всех граждан в равной мере, то система единоличного правления очень быстро начнет разваливаться.









Лукашенко не первое десятилетие при власти. И он это прекрасно понимает. А значит, прошедшее совещание не более чем пропагандистское мероприятие. И значимых изменений по его результатам ждать не стоит.