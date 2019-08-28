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Oops! Продавшая Путину мороженое девушка исчезла вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в подмосковном Жуковском.

А потом некоторые обратили внимание: в 2017 году в том же Жуковском президент РФ покупал мороженое у той же самой продавщицы. Кстати, с Эрдоганом эта блондинка вела себя по-свойски: в ответ на его недоумение по поводу отсутствия ложечки почти приказала: так кусайте!


Журналисты "Московского комсомольца" провели в Жуковском мини-расследование — поискали загадочную мороженщицу.

«Она, небось, не меньше, чем полковник ФСО», - шутили граждане. Полковник продавщица или нет, выяснить не удалось. Но история и впрямь оказалась непростая.

На следующий день на том самом месте, где Эрдоган и Путин купили по вафельному рожку, витрины с мороженым не оказалось. Между Китайским павильоном и стендом Роскосмоса стоял стандартный холодильник без витрины и прочего. Дальнейший обход авиасалона показал, что такого лотка и такой продавщицы на фестивале нет.

Вот что сейчас на месте вчерашнего "путинского" лотка.

То есть - холодильники стоят, продавщицы в стандартной голубой форме работают. А вот таких лотков, как на видео с мероприятия, да ещё и с кассиршей-блондинкой в синей форме нигде нет.

И никто из продавщиц на вопрос «не знаете, кто тут мороженое Путину продал?» ответить не смог.

- Здесь всего три-пять точек, не у одной так у другой взял, - предположила одна.

- Не интересуюсь, - ответила вторая

- Не знаю, - пожала плечами третья.

- У кого то другого спросите, - отмахнулась четвертая.

- Поспрашивайте у кого-нибудь из павильонов, - предложили работники торговли.


Поспрашивали. Никто ничего не знает.

Остаётся анализировать имеющиеся данные. Например, взять марку мороженого. В местных лотках стаканчики, которые купили Путин и Эрдоган, не продаются - везде другая марка.

Ради визита глав государств вчера часть выставочной экспозиции была оцеплена, всех посторонних вытеснили за оцепление полиции (это подтверждают и продавщицы).

МАКС-2017.

Самих президентов сопровождало по меньшей мере человек 50-70 охраны из ФСО. И вдруг в этой «святая святых» безопасности появляется лоток с мороженым. А потом бесследно исчезает...


Понятно, что покупать и жевать абы что на улице Путин не будет — это запрещено правилами безопасности, все продукты, которые ест президент, проходят контроль. 

Но все-таки очень интересно, чем сегодня занимается «путинская мороженщица», исчезнувшая вместе с лакомством.
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