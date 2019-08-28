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В Минске задержали участника московских протестов

В Минске задержали участника акции 27 июля Никиту Чирцова. Милиция сказала задержанному, что он находится в розыске за акцию 27 июля.

По данным ОВД-Инфо, Чирцов действительно участвовал в акции, но уже был за это оштрафован по административному делу за участие в митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Сейчас, по данным телеграм-канала, задержанный находится в РОВД Первомайского района Минска.




Вскоре после этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках».
"Белорусский партизан"
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