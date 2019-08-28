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Лукашенко анонсировал свой визит в Казахстан

Александр Лукашенко сообщил о намерении в ближайшее время посетить Казахстан с официальным визитом.

"Думаю, что мне в ближайшее время представится возможность побывать в Казахстане, и мы обсудим весь комплекс наших отношений", - сказал Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси.

Лукашенко отметил, что в ходе предстоящего визита планируется утвердить "дорожную карту" по развитию отношений с Казахстаном. 

"Мы в свое время с нынешним президентом, господином Токаевым, договорились, что мы торопиться не будем: серьезно посмотрим, проревизируем наши отношения, выработаем план действий на будущее - или, как модно сейчас говорить, "дорожную карту" наших отношений на предстоящие годы. В Нур-Султане мы утвердим эту "дорожную карту", - сказал Лукашенко.


По его словам, "перспективы и возможности у нас еще более весомы, нежели те результаты, которых мы достигли". 

"Мы не должны рассуждать о миллиарде товарооборота. Это должны быть миллиарды долларов товарооборота. И мы это можем сделать", - уверен Лукашенко.

Ранее в казахстанском МИД сообщали, что Лукашенко посетит с визитом Казахстан в октябре.
Источник: interfax.by
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