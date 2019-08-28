«Во-первых, это суверенное дело Беларуси. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Беларуси и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится, речь не идёт о полноформатных официальных контактах», — заявил Песков, заметив, что «это визит на рабочем уровне».

"Пока без комментариев", - заявил Макей журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать этот визит.





При этом глава белорусского МИД не исключил, что в ближайшее время по этому вопросу может появиться какая-то информация.