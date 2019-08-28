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В Кремле прокомментировали визит Болтона в Беларусь. Минск пока хранит молчание

Возможный визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Беларусь прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


«Во-первых, это суверенное дело Беларуси. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Беларуси и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится, речь не идёт о полноформатных официальных контактах», — заявил Песков, заметив, что «это визит на рабочем уровне».

Тем временем глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите Болтона в страну, сообщает РИА Новости. 

"Пока без комментариев", - заявил Макей журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать этот визит.

При этом глава белорусского МИД не исключил, что в ближайшее время по этому вопросу может появиться какая-то информация.


Напомним, ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что Болтон посетит Беларусь на этой неделе.

С 2000 года Болтон станет самым высокопоставленным представителем США, который посетит Минск.

Сейчас Болтон находится с визитом в Киеве.
"Белорусский партизан"
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