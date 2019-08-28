Президент Грузии о России: Отношения не могут строиться на принуждении
По словам Саломе Зурабишвили, Москве необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении.
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в эфир в среду.
"Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы.
Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем", - сказала она.
Зурабишвили напомнила, что Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.
Источник: tass.ru
14:11 28/08/2019