"Не надо играть историей" Татарстан отказался праздновать освобождение русских земель от ордынского ига
Два профильных комитета Государственного совета Татарстана порекомендовали парламенту этой российкой республики не поддерживать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Как отметил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, проект закона вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а его принятие приведет к расколу многонационального общества страны и негативно отразится на политической обстановке в России.
Для обсуждения вопроса на заседание были приглашены видные ученые Татарстана. По их словам, стояние на реке Угре не является значимым историческим событием.
«Не надо играть историей нашего многонационального народа», — заявил в свою очередь депутат Хафиз Миргалимов.
По законопроекту 28 августа будет проведено «заочное голосование». После этого спикер Госсовета Фарид Мухаметшин направит отзыв в Госдуму.
Источник: lenta.ru
13:33 28/08/2019