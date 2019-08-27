Как отметил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, проект закона вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а его принятие приведет к расколу многонационального общества страны и негативно отразится на политической обстановке в России.





Для обсуждения вопроса на заседание были приглашены видные ученые Татарстана. По их словам, стояние на реке Угре не является значимым историческим событием.





«Не надо играть историей нашего многонационального народа», — заявил в свою очередь депутат Хафиз Миргалимов.





По законопроекту 28 августа будет проведено «заочное голосование». После этого спикер Госсовета Фарид Мухаметшин направит отзыв в Госдуму.



