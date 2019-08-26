Вызовет ли гнев Кремля визит в Минск "ястреба" Трампа?

В Беларуси ждут советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В этом веке столь высокопоставленные американские чиновники Минск еще не посещали.





Что это за должность





В США советник по национальной безопасности выступает в качестве одного из наиболее приближенных к главе государства должностных лиц.





Стивен Хэдли, занимавший этот пост во время второго срока Джорджа Буша-младшего, называл свою должность лучшей среди связанных с внешней политикой:





«Вы первым видите президента, когда он появляется в своем кабинете для работы, и последним — перед тем, как он принимает важнейшие решения в сфере внешней политики или национальной безопасности. Скорее всего, именно вы тот человек, который знает, что у президента на уме по этим вопросам»









Чем известен Болтон





Это 70-летний республиканец, сторонник жесткой линии во внешней политике. Джон Болтон бесит изгоев по всему миру. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал заказчиком покушения на себя именно помощника Дональда Трампа.





Северокорейский МИД считает его «советником по разрушению мира». В Пекине, Тегеране и Москве Болтона тоже считают «ястребом».





Зачем Болтон собрался в Минск





статье Foreign Policy (американское медиа, специализирующееся на вопросах внешней политики) говорится, что этот визит может вызвать гнев Кремля. Почему?





Причина в том, что в Минск Болтон едет, похоже, не для жесткого разговора. В последнее время отношения между США и Беларусью хотя и медленно, но размораживаются.





«Оттепель» началась после того, как Россия захватила Крым в 2014 году. Это подвигло Александра Лукашенко улучшать связи с Западом, в том числе с Вашингтоном. В свою очередь, американцы тоже стали меньше критиковать белорусские власти за нарушение прав человека.





«Болтон прекрасно понимает, что агрессивная политика Путина может включать в себя какие-то замыслы в отношении Беларуси», – сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине.





"Относиться к Беларуси как к черной дыре и игнорировать ее было провалом. Это не привело к продвижению вперед в области прав человека. Мы должны делать то, что можем, чтобы укрепить суверенитет Беларуси, - считает бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.









Чего опасаются США





Опасная активизация Кремля на интеграционном направлении обозначилась еще в конце 2018 года.





Сейчас об этом уже пишет ведущее американское аналитическое медиа:





«За прошедший год российские лидеры вновь проявили интерес к выполнению заключенного 20 лет назад договора с Беларусью. Многие наблюдатели истолковали это как признак того, что союз с Беларусью мог бы стать одним из сценариев, гарантирующих фактическое правление Путина в России после 2024 года».





Учитывая историю захвата Москвой чужих территорий, эксперты всерьез рассматривают этот вариант, даже несмотря на то, что выглядит сложноосуществимым.





Приезд Болтона в Беларусь означает, что ситуация вокруг «углубленной интеграции» оценивается американцами как серьезная, способная необратимо изменить политический ландшафт Восточной Европы», – », – пояснил «Нашей Ниве» один из действующих сотрудников Министерства иностранных дел РБ.





Уровень опасности особенно высок, поскольку само существование Беларуси в качестве суверенного государства многие политики в России до сих пор рассматривают как недоразумение.





По словам Карпентера, союз с Беларусью – это, безусловно, сценарий, рассматриваемый в Кремле. Дальнейшие экономические и дипломатические связи с Минском дадут Вашингтону больше влияния на Беларусь в долгосрочной перспективе.





Поэтому визит Болтона в Москве будут рассматривать как очередное «покушение» на территорию, которую там в лучшем случае считают собственной зоной неограниченного влияния.





А учитывая, что Кремль может использовать Беларусь для решения проблемы «Путин-2024», ставки резко возрастают.









В новой «холодной войне» наша страна рискует стать разменной монетой.