Правозащитник: Конференция по смертной казни не стала прорывом





На мероприятии присутствовал и координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Палуда.





"Конференция была очередной, она не стала каким-то прорывом", - считает правозащитник.





Совет Европы стремится обратить внимание к работе над общественным мнением белорусов относительно отмены смертной казни. Потому что и сами белорусские власти опираются на общественное мнение в этом вопросе.





Это было продемонстрировано еще 28 февраля 2019 года на Всемирном конгрессе против смертной казни в Брюсселе, где Андрей Наумович дал понять, что власти будут ждать, когда противников смертной казни станет больше. А пока общественное мнение не дошло до этой точки, то и вопрос отмены этого вида наказания рано ставить на повестку.









Однако на самом деле власти могут отменить смертную казнь "за 5 минут" (как выразилась представительница Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Татьяна Терматич во время конференции).





Тогда почему они этого не делают?





Андрею Палуде трудно ответить на этот вопрос: "Я думаю, что здесь микс разного рода причин - это и политические, и психологические ..."





Аргументом за время существования смертной казни для белорусских властей является решение референдума 1996 года, где большинство проголосовало против ее отмены.





Но стоит отметить, что на самом деле референдум не носил обязательный характер, а являлся лишь изучением вопроса отношения общественности к этой теме.





"Я много говорю о том, что вопрос смертной казни не решается на референдуме. Как и много других вопросов. Например, как было с повышением пенсионного возраста. Хотя по исследованиям 2017 года более 70% людей высказалась против этого, тем не менее повышение произошло. Ведь иначе фонд социального обеспечения лопнул бы. По этой причине и было принято такое решение без оглядки на мнение граждан.





Поэтому с одной стороны, нельзя постоянно стряхивать пыль с этого очень старого референдума 96 года и всегда возвращаться к нему, а с другой - вообще не стоит поднимать на новом референдуме вопрос смертной казни, так как он очень эмоционален", - отмечает правозащитник.





Если обратиться к исторической практике, то по большому счету вся Европа отказалась от смертной казни не через референдум. Например во Франции только после отмены гильотины количество людей, которые поддерживают смертную казнь, начало уменьшаться.









Так происходило и в ряде других европейских стран.





"Мнение людей шло за действиями политических элит, которые не побоялись взять на себя такие решения", - добавил Андрей Полуда.





Тем временем, напомним, в Совет Европы не может попасть страна, в которой применяется смертная казнь. По этой причине Беларусь осталась единственной европейской страной, не входящей в СЕ.