Визит пока официально не подтвержден, однако СМИ сообщают о возможной встрече с главой Беларуси.





Напомним, что Болтон станет одним из самых высокопоставленных политиков США, которые посещали Беларусь за время президентства Лукашенко.









Дэвиду Кремеру с просьбой прокомментировать возможный приезд высокопоставленного американского чиновника. Reform.by обратился к международному эксперту и бывшему помощнику Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудас просьбой прокомментировать возможный приезд высокопоставленного американского чиновника.





«По всей видимости, Болтон таким образом пытается засвидетельствовать поддержку суверенитету и территориальной целостности Беларуси, и это важное послание.





Но я также надеюсь, что он жестко даст понять, что Лукашенко в свою очередь должен либерализовать ситуацию в стране, разрешить конкурентные выборы, ослабить давление на гражданское общество и медиа…





И подумать о транзите власти, учитывая, что Лукашенко — один из «старейших» лидеров мира: он у власти уже четверть века!» — сказал Дэвид Кремер.











