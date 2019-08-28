Дэвид Кремер: Надеюсь, Болтон предложит Лукашенко подумать о транзите власти
На этой неделе в Беларусь прибудет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Визит пока официально не подтвержден, однако СМИ сообщают о возможной встрече с главой Беларуси.
Напомним, что Болтон станет одним из самых высокопоставленных политиков США, которые посещали Беларусь за время президентства Лукашенко.
Reform.by обратился к международному эксперту и бывшему помощнику Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвиду Кремеру с просьбой прокомментировать возможный приезд высокопоставленного американского чиновника.
«По всей видимости, Болтон таким образом пытается засвидетельствовать поддержку суверенитету и территориальной целостности Беларуси, и это важное послание.
Но я также надеюсь, что он жестко даст понять, что Лукашенко в свою очередь должен либерализовать ситуацию в стране, разрешить конкурентные выборы, ослабить давление на гражданское общество и медиа…
И подумать о транзите власти, учитывая, что Лукашенко — один из «старейших» лидеров мира: он у власти уже четверть века!» — сказал Дэвид Кремер.
Источник:
10:49 28/08/2019