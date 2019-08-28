Игорь Борисов: Мы не сдаемся!

Эти и другие вопросы «Белорусский партизан» обсудил с председателем БСДП Игорем Борисовым.





- Буквально на днях пресс-служба Мингорисполкома обнародовала список мест, куда не должна ступать нога тех, кто хочет попасть в Палатупредставителей. Нельзя устраивать пикеты и собирать подписи на территории Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа, близко к зданиям президентских резиденций и зданий органов госуправления, судов, прокуратуры. Список большой! Вы уже успели его изучить?





- Честно говоря, я не очень помню, все время ли в Минске были такие ограничения, или количество запретных площадок увеличилось? Подобные решения принимаются во всех городах перед выборами, и, как правило, они стандартные.





Традиционно нельзя было проводить массовые мероприятия, ставить пикеты и собирать подписи на крупных площадях. Но если количество мест увеличилось по сравнению с минувшим годом, то это повод сказать о том, что власть еще больше отрывается от народа.





На мой взгляд, не должно быть подобных ограничений в принципе! Центральные площади – это как раз лучшее место для коммуникаций с людьми. Но власть делает все, чтобы ограничить хоть какую-то активность граждан.





Чиновники полагают, что в один прекрасный момент все это может перерасти в какую-то критическую массу, которая может стать потенциально опасной для нынешней власти.





- А почему, на ваш взгляд, чиновники так боятся, что люди соберутся наОктябрьской площади?





- Через дорогу резиденция президента....





- Ну а площадь Якуба Коласа?





- Не очень ясно. Хотя... Рядом Комаровский рынок, который очень любят минчане. Стратегический объект! И я, кстати, иду по этому округу в депутаты. И всегда говорил: 106-й избирательный округ должен быть за нами, потому что там Комаровка, там все новости и много людей.





- Мне кажется, оппозиционным кандидатам еще стоит обратить пристальное внимание на столичные поликлиники. Просидев два-три часа в очереди к доктору, люди готовы не то что подпись поставить – идти куда угодно и под любыми лозунгами! Особенно если найдется тот, кто сможет их грамотно организовать.





В коридорах минских поликлиник как на пороховой бочке сейчас. Люди очень недовольны тем, как организована система медпомощи...





- Я соглашусь с вами.





Власть сегодня делает все возможное, чтобы разделить людей, изолировать каждого и не дать возможности объединиться.Вспомните, как проводил свою избирательную кампанию Алесь Логвинец. Он организовал в Сухарево концерт, люди активно приходили на его мероприятия, поддерживали.





А власть этого страшно боится – ярких кандидатов, которые хотят использовать избирательную кампанию прежде всего в своих целях. Все это еще раз подтверждает, что ситуация весьма нестабильная, и власть пытается удержаться любыми возможными способами.





Но выборы – это конкуренция: идеологий, взглядов, технологий. Само собой, не должно нарушаться право граждан на свободу собраний и митингов, на возможность устраивать пикеты, собирать подписи.





Пусть в запретном списке останутся какие-то стратегические, военные, режимные объекты, но центральные площади включать в этот список – на мой взгляд, это слишком большая перестраховка.









- Расскажите, как ваша партия готовится к выборам? Знаю, что на недавнем заседании центрального комитета выдвинули своих представителей в избирательные комиссии...





- Троих делегировали в территориальные комиссии, 35 человек выдвинули в окружные комиссии, одного человека – в Центральную избирательную комиссию с правом совещательного голоса.





А также решено направить в Совет Республики предложение о включении в состав Центризбиркома юриста, депутата Верховного совета 13-го созыва Павла Знавца.





БСДП – политическая партия, которая постоянно принимает участие в избирательных компаниях и которая также желает иметь своего представителя в Центральной комиссии по выборам и проведении республиканских референдумов.





А учитывая, что Павел Знавец имеет огромный опыт работы (он в свое время входил в Минскую городскую комиссию по выборам и проведении республиканских референдумов), он просто наилучший кандидат!





Но, конечно, посмотрим, какой ответ мы получим.





Я рекомендовал бы и другими политическим организациям делать нечто подобное. Нужно самим проявлять инициативу, а не ждать, пока власть нас куда-то позовет.





- На днях во время заседания экспертного клуба, который организовывал Анатолий Лебедько, прозвучала мысль о том, что необходимо возобновить работу совета руководителей политических партий.





На ваш взгляд, слышат ли сегодня представители партий друг друга? Есть ли конструктивный диалог?





- Вопрос в том, в каком формате будет действовать этот совет. У нас 15 политических партий, и только 7 из них являются оппозиционными. Вопрос в

том, что представители даже этих партий по большому счету никогда не сидели за одним столом переговоров и никогда не обсуждали какие-то стратегические вещи.





А 15 партий вообще никогда в жизни не собирались и не обсуждали никакие проблемы! У нас традиционно сложилось так, что есть коалиции, которые, условно говоря, имеют более тесную кооперацию, взаимодействие.





К ним примыкают различные оргкомитеты по созданию партий, движения, незарегистрированные организации. И вопрос в том, насколько все это можетбыть равнозначно политическим партиям, потому что нужно иметь в виду и количественный состав всех этих незарегистрированных структур, и юридический статус.





Но при этом я выступаю за любую площадку для переговоров, дискуссий, обсуждений. Я об этом говорил не один раз. Но формат этой площадки должен быть понятен всем: кто может участвовать, какая процедура, какие вопросы будут решаться. Но говорить друг с другом действительно нужно. Другой вопрос, как все это будет реализовано.









- На ваш взгляд, есть ли какие-то предпосылки для того, что международное сообщество признает Палату представителей легитимной?





- Когда у нас проходят встречи с представителями международных структур,с дипломатами и еврочиновниками различного уровня, мы как раз доносим свою позицию. В принципе, у демократических структур, за исключением «Говори правду!» присутствует единый взгляд на то, что происходит в стране.





Я убежден, что те демократические политические организации, которые будут участвовать в выборах, на всех уровнях должны говорить о том, что в нашей стране есть большая проблема с выборами – точнее, у нас их просто нет, что не проводятся экономические реформы и так далее. Замалчивать все это нельзя.





Не говорить об этом – значит, подыгрывать нынешней власти, пытаться ей понравиться.





- Игорь, а что слышно с историй про организацию празднования Дня Воли? Выплатили уже деньги милиции за их не очень качественно оказанные услуги?





- Нет. Мы только недавно получили мотивировочную часть судебного решения, и содня на день его обжалуем в Минский городской суд. Дело идет, но процесс пока не завершен. Мы не сдаемся!







