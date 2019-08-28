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Эрдогану обещают подарить лимузин как у Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получит от Кремля в подарок лимузин Aurus, если выложит $8 млн за вертолет представительского класса



Такое предложение ему озвучили во время совместного визита с президентом РФ Владимиром Путиным на авиасалон МАКС, передает "ДС" со ссылкой на "Первый канал".

Осматривая новый представительский вертолет с салоном как у президентского автомобиля, Эрдоган поинтересовался его ценой.

"$8 млн, но с учетом того, что машину дадим в подарок", - ответили ему. На такое предложение турецкий лидер согласился.

Ранее во вторник, 27 августа, Путин показал своему турецкому коллеге лимузин Aurus. "Президенту Турции назвали цену лимузина - 18 млн рублей, он обещал подумать", - писал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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