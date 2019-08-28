Ольга Карач: Лукашенко популярен, пока приносит чиновникам деньги

Об этом в интервью украинскому изданию "Деловая столица" заявила оппозиционный белорусский политик, председатель гражданской кампании "Наш Дом" Ольга Карач.





"Лукашенко популярен, пока приносит деньги в страну. Но сейчас получается так, что Россия, кстати, из-за вас (Украины, - Прим.), имеет меньше денег, еще и ввязалась в Сирию, и не может Лукашенко спонсировать в том объеме, в каком спонсировала раньше", - пояснила она.





Соответственно, по словам Карач, Россия начинает "зажимать пояса" себе и всем остальным, кого содержала.





"Лукашенко кинулся к Западу. Запад не может просто давать деньги в чемодане. У него все равно есть какие-то условия", - добавила политик, отметив, что на Западе прекрасно осведомлены об уровне коррупции в Беларуси.