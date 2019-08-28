Власти задумались о моратории на смертную казнь

Четыре лица в прошлом году и уже две в этом году – расстреляны именем государства через законный смертный приговор. Скрывают число казненных втайне, точную их цифру общественности не сообщают.





Беларусь допускает введение моратория на исполнение высшей меры или даже ее отмены, заявила сегодня представитель Гендиректората прав человека и соблюдения законности Совета Европы Татьяна Термачич.





«Пока речь идет о выработке с белорусскими властями совместной дорожной карты по отмене смертной казни. Трансформируется ли в это далее в конкретные медийные кампании – увидим позже», – добавила Термачич.





Конференция «Общественное мнение и смертная казнь» объединила сегодня в Минске представителей Европы, госорганов и гражданского общества.





«Основная цель у нас не агитация, а информирование граждан по этой теме. Но что я могу однозначно сказать, что цифра сторонников смертной казни уменьшилось у нас в стране. С 1996-го года уже прошло 23 года», – говорит Александр Маркевич из Комиссии Палаты представителей по законодательству.













В 1996 году состоялся референдум, который оставил смертную казнь в силе. В течение этих 23 лет сменилось два поколения, а государство исполнило 199 приговоров. Компания «Satio» по заказу отечественных правозащитных организаций провела в апреле опрос в средненаселенных белорусских городах: «твердо за» смертную казнь высказались 31%, и еще 40% – «скорее». Противников же всего 27%. Нужен очередной референдум в этом вопросе?





«Какие-то вопросы могут и должны выноситься на референдум, но смертная казнь – точно не та тема, так как общественное мнение на этот счет очень изменчиво и эмоционально», – говорит председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.





Зависит оно от источников, через которые соотечественники слышат о смертной казни. Вместо того, чтобы показывать «смертные» приговоры в стиле «за что», представители европейского сообщества призывают СМИ упоминать о негуманности и неэффективности этого типа наказания, который потому нужно убрать его из законодательства.





«Если этот шаг будет сделан, это улучшит отношения и снимет много претензий, которые имеет к Беларуси Европейское сообщество», – добавляет Гулак.





Наличие смертной казни не позволяет Беларуси претендовать на членство в Совете Европы, портит политический и инвестиционный климат страны.