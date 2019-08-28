В Минске ждут советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Столь высокопоставленного представителя Белого дома Беларусь не принимала минимум лет 20, пишет Беларуская праўда.





Зачем Джон Болтон едет в Беларусь? Станет ли его визит переломным моментом в беларуско-американских отношениях?





Анализирует доктор политических наук Павел Усов.





- Cоветника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона ждут в Минске уже на этой неделе. Foreign Policy называет этот визит последним знаком в размораживании ситуации с Беларусью. Действительно ли это так?





- Реальная политика не в знаках, а в действиях. В последние годы разного рода знаков и сигналов как со стороны западных столиц, так и со стороны Минска было довольно много, но в практическую сферу это не переходило и вряд ли перейдет. Взять хотя бы отказ Лукашенко поехать на памятные мероприятия, связанные с началом Второй Мировой войны, в Польшу. Это практические действия. Главная причина такой подвешенной, тупиковой ситуации – это политика Минска. Беларуская власть не может перейти от формализма к реальному углублению отношений с Западом, так как это требует отрыва от России и демократизации самой политической системы в Беларуси.









Нужно понимать, что никакие старания Европы и США не смогут переориентировать Беларусь, это должен сделать сам правящий класс республики. Но мы все понимаем, что этого не произойдет, ни под какие гарантии Запада. Да я и сомневаюсь, что Запад вообще может дать какие-либо гарантии.





Поэтому вряд ли визит Болтона несет какие-то практические предложения. Это все та же “дипломатическая игра” без конкретного предложения и тем более, это не будет каким-то переломным моментом в отношениях двух стран.





- 13-14 августа Беларусь посетила делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Куигли (Mike Quigley). По итогам этого визита наблюдатели делают вывод, что права человека в двусторонней повестке дня больше не значатся. Но при этом каждые полгода США продлевают санкции в отношении официального Минска.





- Да, иллюзорная миссия “спасти Беларусь от России” стала своего рода первостепенной. С правами человека не смогли, то может хоть за суверенитет “посражаемся”. Западные политики все никак не могут понять, что без демократии Беларусь никогда не будет независимой Они не могут понять, что авторитаризм и есть основа зависимость от России, главная причина ориентации Беларуси на Россию. Никогда страх перед “интеграцией” не заставит Лукашенко отказаться от власти, ради интересов страны. Лукашенко не нужна такая Беларусь, где он не может править. Но, западные политики оценивают только внешние процессы, без понимания их содержания,поэтому белорусские власти так легко ими манипулируют.





В свою очередь отмена санкций ЕС не привела к улучшению внутриполитической ситуации в Беларуси. Репрессии в отношении демократических активистов и журналистов переодически проводятся. Дело “Белого легиона” и дело “Белта” – одни из самых нашумевших. То, что сейчас власти не реализуют неких жестких мер в отношении оппозиции, не свидетельствует о “либерализации режима”, а говорит о том, что оппозиция полностью раздавлена и не способна к серьезным действиям против системы. Однако, любые акты неповиновения граждан, “протесты тунеядцев”, “защита Куропат” жестоко пресекаются и подавляются.





Поэтому поспешная отмена санкций, мотивированная “спасением Беларуси от России”, ошибочна и несостоятельна.





- Чуть ранее прошла информация, что «Беларуская нефтяная компания» наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций против Беларуси и получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Это звенья одной цепи?





- Я думаю, что закупки нефти в США вряд ли изменят экономическое положение Беларуси и будут способствовать деверсификации энергопоставок. Как мы знаем, Беларусь пыталась реализовать подобные проекты с Венесуэллой, но безуспешно. Для Лукашенко важна политическая, символическая победа над западной демократической принципиальностью. США остаются последним государством с последовательной политикой в отношении Беларуси.





- После дипломатического похолодания в 2008 году в Минске и в Вашингтоне отсутствуют послы. Когда стоит ожидать возвращения послов, что и станет сигналом окончания периода «холодной войны» в двусторонних отношениях?





- Напряженность в отношениях будет оставаться всегда, до тех пор пока Беларусь остается авторитарным государством, ориентированным на Россию. Я думаю, что в Вашингтоне это понимают лучше, чем в Брюсселе. Беларусь зависима от России, Беларусь входит в стратегическое пространство России. Демократический Запад всегда будет вызовом для властей Беларуси, а значит, будет сохраняться противостояние.









В этих условиях важно даже не само присутствие американского посла в Беларуси, а наличие возможности для простых беларусов получать американские визы.





Западу нужно работать с обществом, а не с властью. Эту власть уже никогда не сделать европейской/демократической, а общество можно. И в этом должен быть приоритет США и Европы.



