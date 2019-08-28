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США поставят Литве бронеавтомобилей на сумму в $170 млн

Выполнение контракта отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности страны.

Фото: military.com

Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Предлагаемая продажа поможет "усилить возможности Литвы для противостояния существующим и будущим угрозам со стороны противников".


"Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе", - утверждают также американские власти.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.
korrespondent.net
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