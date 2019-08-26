Как Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены





Брижит и Эмманюэль Макрон. Фото Neil Hall/PA Wire





Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсанару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены. По мнению Эмманюэля Макрона, главе южноамериканской страны должно быть стыдно за свое поведение, сообщает РБК.





Поводом для обмена репликами стала запись, размещенная пользователем Facebook Родригу Андреаса. На фоне спора между Макроном и Болсанару по поводу ситуации с пожарами в лесах Амазонии он разместил две фотографии.









На одной изображен Болсанару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой — Макрон с 66-летней супругой Брижит. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — сделал подпись к фотографиям Андреаса.





Один из первых отзывов под сообщением оставил Болсонару: «Не унижай человека. Лол».



