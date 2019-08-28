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Власти Гонконга не исключают введения чрезвычайного положения из-за протестов

Власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, охваченном протестами, в том числе Закон о мерах при чрезвычайном положении. Об этом в среду сообщает газета South China Morning Post.

Фото: Reuters

«Определенно, мы не исключаем любые возможности на данной стадии, поскольку не знаем, какой будет эскалация протестов в будущем», — заявил изданию источник в правительственных кругах, подчеркнув, что пока ситуация «не достигла этой точки», и вышеупомянутый закон конкретно еще не обсуждался. Так он прокомментировал высказывание главы гонконгской администрации Кэрри Лам о возможности использования «любых законов, которые предоставляют легальные средства для того, чтобы остановить насилие и хаос» сообщает news.tut.by со ссылкой  на ТАСС.

Закон о мерах при чрезвычайном положении (Emergency Regulations Ordinance) был разработан еще в английские колониальные времена, в него вносились поправки в 1999 году. Последний раз он применялся во время массовых беспорядков в городе в 1967 году. Этот нормативно-правовой акт может быть принят главой администрации Гонконга без согласования с Законодательным советом в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу.


Как поясняет газета, этот закон в случае его принятия дает главе исполнительной власти широкий спектр полномочий, включая возможность санкционирования арестов, депортации, контроля над всеми транспортными узлами, изъятия собственности, проведения обысков и т.д. По словам юристов, данный правовой акт отличается от статьи номер 18 Основного закона (гонконгская мини-конституция), который предусматривает возможность введения в Гонконге законов КНР в случае состояния войны или беспорядков, ставящих под угрозу национальное единство.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов. 

В минувшие выходные в городе вспыхнули очередные беспорядки, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Полицейские, помимо слезоточивого газа, впервые применили для разгона групп радикалов две новые спецмашины с водометами и сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.
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