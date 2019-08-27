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Путин внезапно изменил фамилию: «конспирация вышла так себе»

Как стало известно из российских СМИ, президент Владимир Путин сменил фамилию. Если кто-то подумал, что он стал Кабаевым, то – нет.

В архивной выписке из Росреестра на бывшую квартиру Путиных в Санкт-Петербурге вместо фамилии хозяина Кремля Владимира Путина появилось имя некоего Игоря Петровича Сергеева-Градского.

Об этом сообщает издание «Главред».


Понятно, что такой поворот, вызвал интерес у россиян. И вот путинский спичрайтер Дмитрий Песков все пояснил. Как оказалось, это просто конспирация. Но это не точно.

По словам Пескова, он не обладает точной информацией, но у него есть своя версия происходящего: «Это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух. Точной информации не имею».

Впрочем, сам Путин, как-то сказал, что его пресс-секретарь «метет пургу».

В российских СМИ, неуклюжий ответ Пескова подняли на смех и отметили, что конспирация вышла так себе. Дело в том, что к бывшему месту жительства Владимира Путина в Питере водят экскурсии туристов, как в советское время в мавзолей Ленина. Кроме того, хозяин Кремля в этой квартире не живет с тех пор как сел в кресло президента. А это уже 20 лет.


Тем временем радиостанция «Эхо Москвы» объявила творческий конкурс на тему сказочного Сергеева-Градского. От слушателей в редакцию пришли десятки песен, стихов и частушек. Вот некоторые из них: «Лето было на исходе, отцветали лилии, и у нас теперь по моде всем менять фамилии…  А заведует Кремлем, реже ночью, чаще днем, Словно Гамлет Датский, наш Сергеев-Градский».

«Я был когда-то странным владельцем безымянным, которого в реестре никто не находил. А стал Сергеев-Градским, не папой и не гадским, я просто чудо всем вам подарил». 

В заключение, некоторые советуют Путину сменить не только фамилию, но и пол.
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