Путин внезапно изменил фамилию: «конспирация вышла так себе»

В архивной выписке из Росреестра на бывшую квартиру Путиных в Санкт-Петербурге вместо фамилии хозяина Кремля Владимира Путина появилось имя некоего Игоря Петровича Сергеева-Градского.





Об этом сообщает издание «Главред»









Понятно, что такой поворот, вызвал интерес у россиян. И вот путинский спичрайтер Дмитрий Песков все пояснил. Как оказалось, это просто конспирация. Но это не точно.





По словам Пескова, он не обладает точной информацией, но у него есть своя версия происходящего: «Это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух. Точной информации не имею».





Впрочем, сам Путин, как-то сказал, что его пресс-секретарь «метет пургу».





В российских СМИ, неуклюжий ответ Пескова подняли на смех и отметили, что конспирация вышла так себе. Дело в том, что к бывшему месту жительства Владимира Путина в Питере водят экскурсии туристов, как в советское время в мавзолей Ленина. Кроме того, хозяин Кремля в этой квартире не живет с тех пор как сел в кресло президента. А это уже 20 лет.









Тем временем радиостанция «Эхо Москвы» объявила творческий конкурс на тему сказочного Сергеева-Градского. От слушателей в редакцию пришли десятки песен, стихов и частушек. Вот некоторые из них: «Лето было на исходе, отцветали лилии, и у нас теперь по моде всем менять фамилии… А заведует Кремлем, реже ночью, чаще днем, Словно Гамлет Датский, наш Сергеев-Градский».





«Я был когда-то странным владельцем безымянным, которого в реестре никто не находил. А стал Сергеев-Градским, не папой и не гадским, я просто чудо всем вам подарил».





В заключение, некоторые советуют Путину сменить не только фамилию, но и пол.