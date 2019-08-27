По Израилю пообещали нанести таинственный удар

Издание утверждает, что запланированная атака станет реакцией на гибель двух участников движения в результате израильского авиаудара. Один из источников утверждает, что ответный удар «будет проведен так, чтобы не привести к полномасштабной войне, которой не хотят ни "Хезболла", ни Израиль». Однако отмечается, что его реальные последствия могут быть непредсказуемыми.





Ранее, 25 августа, сообщалось, что в арабских странах недавние действия Израиля — ракетный удар по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку, нанесенный 25 августа, — сочли объявлением о начале вооруженного конфликта. В свою очередь, израильские вооруженные силы распространили версию о том, что атака была превентивной и над ливанским Бейрутом могли упасть иранские летательные аппараты, которые, вероятно, использовались против израильтян.









Израиль и до этого неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с «Хезболлой».