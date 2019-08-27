Коллаж TUT.by





Парламентская следственная комиссия по расследованию ответственности органов государства и госучреждений за возможные налоговые правонарушения, связанные с налогом на добавленную стоимость (VAT) и акцизы, представила 26 августа проект итогового доклада.





В документе рекомендуется привлечь к ответственности перед Государственным трибуналом бывших премьер-министров Польши Дональда Туска и Еву Копач, а также бывших министров финансов — Яна Ростовского и Мацея Щурека.





Глава комиссии депутат Марцин Хорала отметил, что в 2007–2015 годах правящие политики фактически демонтировали систему госнадзора над налогами — был ликвидирован Департамент охраны экономических интересов государства, за мошенничества с НДС предусматривались низкие сроки.









Окончательный доклад комиссия представит 6 сентября.





Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 годы, Ева Копач — с 2014 по 2015 годы.