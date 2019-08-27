Генсекретарь ООН не прилетит в Минск в сентябре, как планировалось
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не прилетит в Минск на следующей неделе, как планировалось ранее. Вместо него нашу страну посетит его заместитель, руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Об этом порталу TUT.by рассказали в МИД и подтвердили в Представительстве ООН в Беларуси.
Ранее МИД сообщал, что генсекретарь ООН впервые посетит Беларусь в сентябре. Планировалось, что он примет участие в международной конференции по борьбе с терроризмом, которая будет проходить в Минске 3-4 сентября.
20:11 27/08/2019