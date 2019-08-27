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Генсекретарь ООН не прилетит в Минск в сентябре, как планировалось

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не прилетит в Минск на следующей неделе, как планировалось ранее. Вместо него нашу страну посетит его заместитель, руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Об этом порталу TUT.by рассказали в МИД и подтвердили в Представительстве ООН в Беларуси.

Ранее МИД сообщал, что генсекретарь ООН впервые посетит Беларусь в сентябре. Планировалось, что он примет участие в международной конференции по борьбе с терроризмом, которая будет проходить в Минске 3-4 сентября.
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