Татьяна Короткевич не будет баллотироваться в Палату представителей

«Я долго взвешивала все «за» и «против» и сегодня могу заявить: отказываюсь от личного выдвижения. Решила помогать нашим выдвиженцем. Их будет не менее 30. Я уверена, что мой патронаж даст больше пользы для «Говори правду», чем личное участие в избирательной кампании», — сказала Короткевич.





Короткевич вспоминает, что один из основных постулатов кампании «Говори правду» — в стране должен быть не один, а много лидеров.





«Стране нужно 100 Короткевич, а может и больше. А всем известному политику необходима альтернатива. Вот и будем ее создавать. Именно по этой причине я не выдвигаюсь сама в депутаты. Буду поддерживать наших кандидатов. Здесь и координация, и вдохновение, и даже кастинг», — говорит Короткевич.





В 2016 году Татьяна Короткевич принимала участие в выборах в Палату представителей, но проиграла в своем округе другой представительнице оппозиции — Анне Канопацкой из Объединенной гражданской партии.





Татьяна Короткевич говорит, что в последнее время активная гражданская позиция начала находить востребованность в обществе.









«Люди все чаще склоняются не к чиновничеству и не к классической оппозиции. Их все больше привлекает гражданское отношение к проблемам. Особенно местным. «Говори правду» подсказывает людям, что и как они должны сделать. И видим обратную связь. Поэтому, если эти выборы будут хотя бы отчасти честные, мы надеемся на депутатские мандаты», — рассуждает лидер «Говори правду».





Она также надеется, что именно работа с людьми в этом году позволит «Говори правду» увеличить свое присутствие среди наблюдателей и членов избирательных комиссий различных уровней.





Татьяна Короткевич говорит, что до завершения кампании выборов в Палату представителей маловероятно, что «Говори правду» назовет имя своего кандидата в президенты. Скорее всего, это произойдет после парламентских выборов.





«А это и близко, и далеко. Для нас главное — мобилизация общества. На это и будем работать. А там может получиться все что угодно. Неважно, кто будет этот кандидат. Важно то, какие цели мы ставим и что мы делаем».



