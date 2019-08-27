«Не по-человечески поступили»: дело жителя Фаниполя закрывают

«Объяснялся [прим. — сотрудник Дзержинского РОВД], что не по-человечески поступили», — рассказал он.





Напомним, 30 июля Дмитрий разместил в сообществе "Подслушано Фаниполь" текст, в котором сообщал о сборе подписей под обращением, адресованным сразу в несколько учреждений — Администрацию Президента Республики Беларусь, Комитет государственного контроля, Прокуратуру Минской области и в Министерство транспорта. Он приглашал людей подойти к гастроному "Доброном", чтобы присоединиться к обращению. Под обращением поставили свои подписи более четырехсот жителей Фаниполя. Таким образом они решили обратить внимание на ситуацию с ЖКХ: плохое санитарное состояние, разбитые дороги, мусор, слабое автобусное соединение с Минском.





Через пару дней после окончания сбора подписей к инициатору письма Дмитрию Щеглову пришла повестка, в которой сказано, чтобы он явился в Дзержинский РОВД к участковому инспектору Е. Новицкому.









В милиции на него был составлен протокол, где указано, что "Д. Щеглов в социальной сети "Вконтакте" инициировал собрание граждан для публичного выражения своих общественно-политических интересов, зафиксировав это сбором подписей под коллективным обращением в Администрацию президента и прокуратуру по причине ситуации с ЖКХ, предварительно не согласовав проведение данного массового мероприятия с местным исполнительным комитетом, чем совершил административное правонарушение по ч. 2 ст. 23.34 КоАП".





Как отметил юрист "Весны" Павел Сапелко, подобная ситуация ярко иллюстрирует состояние законодательства о мирных собраниях: перечень видов массовых мероприятий, которые подпадают под действие закона практически неограничен, и в той или иной активности можно всегда найти более или менее заметные признаки организации массового мероприятия.







