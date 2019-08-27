«Не по-человечески поступили»: дело жителя Фаниполя закрывают
На жителя Фаниполя Дмитрия Щеглова завели административное дело по ч. 2 ст. 23.34 КоАП за сбор подписей под жалобой на местное ЖКХ?. Но справедливость восторжествовала. Дмитрий Щеглов сообщил «Весне», что абсурдное дело против него закрывают. Эта история ярко иллюстрирует, как общественный резонанс может работать и реально помогать людям.
«Объяснялся [прим. — сотрудник Дзержинского РОВД], что не по-человечески поступили», — рассказал он.
Напомним, 30 июля Дмитрий разместил в сообществе "Подслушано Фаниполь" текст, в котором сообщал о сборе подписей под обращением, адресованным сразу в несколько учреждений — Администрацию Президента Республики Беларусь, Комитет государственного контроля, Прокуратуру Минской области и в Министерство транспорта. Он приглашал людей подойти к гастроному "Доброном", чтобы присоединиться к обращению. Под обращением поставили свои подписи более четырехсот жителей Фаниполя. Таким образом они решили обратить внимание на ситуацию с ЖКХ: плохое санитарное состояние, разбитые дороги, мусор, слабое автобусное соединение с Минском.
Через пару дней после окончания сбора подписей к инициатору письма Дмитрию Щеглову пришла повестка, в которой сказано, чтобы он явился в Дзержинский РОВД к участковому инспектору Е. Новицкому.
В милиции на него был составлен протокол, где указано, что "Д. Щеглов в социальной сети "Вконтакте" инициировал собрание граждан для публичного выражения своих общественно-политических интересов, зафиксировав это сбором подписей под коллективным обращением в Администрацию президента и прокуратуру по причине ситуации с ЖКХ, предварительно не согласовав проведение данного массового мероприятия с местным исполнительным комитетом, чем совершил административное правонарушение по ч. 2 ст. 23.34 КоАП".
Как отметил юрист "Весны" Павел Сапелко, подобная ситуация ярко иллюстрирует состояние законодательства о мирных собраниях: перечень видов массовых мероприятий, которые подпадают под действие закона практически неограничен, и в той или иной активности можно всегда найти более или менее заметные признаки организации массового мероприятия.
18:14 27/08/2019