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Осень патриарха: Лукашенко будет отмечать юбилей на работе. Несмотря на субботу

В его график специально внесут рабочее мероприятие.

Лукашенко с сыновьями, архивное фото

Александру Лукашенко на этой неделе исполнится 65 лет. Сам Лукашенко отмечает праздник 31 августа: в 2010 году в его биографию, размещенную на официальном сайте, внесли изменения. 

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала TUT.BY, как он относится к празднику и как будет его отмечать.

Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос о том, как Лукашенко будет отмечать свой юбилей, обратила внимание, что его день рождения - не государственный праздник.

— Отвечаю вам словами президента: таких государственных праздников в стране нет! На протяжении всего периода работы Александра Григорьевича в должности президента, как вы знаете, дни рождения не отмечаются, кроме, конечно, дней рождения и юбилейных дат великих/заслуженных/известных людей — таких, как Колас, Купала и так далее, — отметила Наталья Эйсмонт.

День рождения Лукашенко, по словам Эйсмонт, каждый год «принципиально проводит на работе».


— И даже если, как в этом году, 31 августа выпадает на выходной день, по поручению главы государства Администрация президента ставит в график рабочее мероприятие. Это постоянная практика, с давних времен, — рассказала Эйсмонт.

Напомним, Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Но в 2010 году в его биографию, размещенную на официальном сайте, внесли изменения: дата рождения поменялась с 30 на 31 августа 1954 года. 

Теперь его день рождения совпадает с днем рождения его младшего сына Коли, которому в этом году исполняется 15 лет.
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