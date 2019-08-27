Джон Болтон как защитник белорусской независимости





Хотя последний год коммуникации между Минском и Вашингтоном все более интенсивные. В конце октября 2018 года Беларусь посетил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.





В марте и июле 2019 года в Минске был заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Совсем недавно, 13-14 августа, Беларусь посетила делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Куигли.





16-18 июля 2019 г. состоялся визит в Вашингтон заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко.





Интересная информация появилась на прошлой неделе. Государственная белорусский нефтяная компания наняла американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться полного снятия американских санкций, что открыло бы возможность для Беларуси покупать нефть в США.





Возить нефть из США - это не меньшая экзотика, чем транспортировать ее из Венесуэлы. То есть никакого экономического смысла в этом нет. Зато есть смысл политический. Это полное снятие американских санкций в отношении Беларуси.





Дело в том, что эти санкции были приняты в 2004 году Конгрессом США («Акт о демократии в Беларуси») из-за нарушений прав человека в Беларуси. И хотя с 2015 года санкции частично сняты, частично действует мораторий на их применение, но они висят домокловым мечом над головой белорусских властей.





Причем администрация президента Дональда Трампа, для которой тема прав человека отнюдь не на первом месте, не может эти санкции отменить полностью именно потому, что они приняты Конгрессом как закон.





И чтобы отменить «Акт о демократии в Беларуси», надо приложить серьезные лоббистские усилия. Вот чтобы сподвигнуть к этому конгрессменов, и предложен пряник в виде готовности покупать американскую нефть.





Что касается визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, то следует заметить, что он посетит Минск по дороге из Киева. То есть белорусский кейс - это приправа к основному блюду.





Интересная эволюция отношения США к Беларуси. В начале 1990-х годов Беларусь интересовала Вашингтон с точки зрения геополитики. Визит в Минск президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в 1994 году был жестом поддержки позиции белорусских властей по выводу ядерного оружия из страны.









Потом, с середины 1990-х годов, Беларусь интересовала Вашингтон только из-за нарушений прав человека в стране.





И вот геополитика снова возвращает Беларусь в русло американской политики. Все эксперты ( например, Юрий Дракохруст ) приходят к выводу, что нынешний визит Болтона связан со стремлением России вынудить Минск к «углублению интеграции».





Это особо и не скрывается. Например, во время недавнего визита сюда делегации Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Куигли посольство Соединенных Штатов в Минске сообщало, что цель его визита - «подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси».





В июле 2019 года во время посещения Минска заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом я имел возможность лично коротко поговорить с ним. Его интересовало одно: белорусско-российские отношения, масштаб угрозы суверенитету Беларуси со стороны Москвы.





Неприкрытое давление России на Беларусь логично вызывает обеспокоенность Вашингтона.





Кстати, Лукашенко не встретился ни с Джорджем Кентом, ни с конгрессменом Майком Куигли. Хотя раньше он принимал американских политиков подобного ранга.





Думаю, президент отказался от встречи по той же причине, по которой он уже два года отвергает все приглашения посетить государства Евросоюза - не хочет раздражать Москву в момент очень острых белорусско-российских переговоров.





Еще один момент. США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и недавно испытали новую ракету, дальность полета которой выходит за пределы того соглашения.





Путин заявил, что если такие ракеты появятся в Европе, то Россия даст соответствующий ответ. Не исключено, что рассматривается вариант разместить аналогичные российские ракеты на белорусской территории. Возможно, Болтон хотел бы прозондировать этот вопрос во время переговоров в Минске.





Что касается обсуждения судьбы Минских соглашений относительно Украины и роли Беларуси в урегулировании украинского кризиса - не думаю, что это сильно интересует Болтона.





Новый саммит в «нормандком формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) пройдет, согласно заявлению Ангелы Меркель, в Париже в сентябре. Вероятно, Минские соглашения скоро будут заменены либо сильно дополнены Парижскими соглашениями.









Но в любом случае визит Джона Болтона в Минск может стать историческим. Прежде всего, как предупреждение, что США не потерпят нового передела в Восточной Европе.