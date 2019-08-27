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"Интеграция" засосала: МИД подтвердил, что Лукашенко не едет в Варшаву

МИД Беларуси подтверждает информацию о том, что Лукашенко не едет в Варшаву на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Более того, Беларусь будет представлять не премьер-министр или глава МИД, а всего-то наш посол в Польше Владимир Чушев

"Приглашения на памятные мероприятия были направлены польской стороной в адрес глав государств стран-членов Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства.

Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства.

Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах.

Страшная хронология тех времен – предупреждение для нынешнего мирового сообщества о необходимости хранить мир и безопасность на земле.

Нашу страну на мероприятиях будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше", - говорится в сообщении МИД.
"Белорусский партизан"
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