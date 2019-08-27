"Интеграция" засосала: МИД подтвердил, что Лукашенко не едет в Варшаву
МИД Беларуси подтверждает информацию о том, что Лукашенко не едет в Варшаву на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Более того, Беларусь будет представлять не премьер-министр или глава МИД, а всего-то наш посол в Польше Владимир Чушев.
"Приглашения на памятные мероприятия были направлены польской стороной в адрес глав государств стран-членов Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства.
Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства.
Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах.
Страшная хронология тех времен – предупреждение для нынешнего мирового сообщества о необходимости хранить мир и безопасность на земле.
Нашу страну на мероприятиях будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, ранее об этом сообщила Rzeczpospolita. По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина.
"Белорусский партизан"
16:24 27/08/2019