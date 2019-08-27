А на этой неделе в Минске ждут с визитом советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. По сообщению Reuters, Джон Болтон планирует встретиться с Александром Лукашенко.





Визиты американских делегаций в Беларусь не редкость, но столь высокий гость из США впервые посетит нашу страну в 21 веке. Что за этим стоит?





«Белорусский партизан» задал этот вопрос директору Центра европейской трансформации Андрею Егорову.





- Идет постепенный, но очень медленный процесс восстановления диалога с Соединенными Штатами. Дипломатическое представительство понижено, есть вопросы с Актом о демократии в Беларуси, претензии с демократией и правами человека, что вызывало недовольство белорусского государства и порождало постоянное напряжение.





США меняли свой подход, по сути с 2015 года, в соответствии с изменением геополитической конъюнктуры. Для Соединенных Штатов вопрос поддержки независимости и суверенитета вышел на первый план, оттеснив вопросы демократии и прав человека.





По крайней мере, сейчас в США считают, что в сложившейся ситуации независимость Беларуси, ограничение экспансии России в регионе являются более важными, а вопросы демократии и прав человека можно поднимать и во вторую очередь. А значит, можно развивать сотрудничество с Беларусью, пытаясь содействовать ее независимости и противостоять экспансии России.





На таком фоне и происходит нарастание значимости визитов в Беларусь - начиная с экспертных групп, чиновников низкого уровня и вот теперь до чиновника высокого уровня.





Кроме того, через полгода в Минск планируется визит американских дипломатов с целью восстановления нормальной работы дипломатических представительств.









- Reuters передает, что Болтон будет встречаться с Александром Лукашенко. Перед ним стоит конкретная задача либо его миссия в зондировании почвы?





- Не думаю, что в актуальных условиях Болтон везет конкретные предложения для Беларуси. Скорее, США пытаются понять настроения в Беларуси (куда Беларусь готова двигаться, каковы рамки и возможное поле для расширения сотрудничества), думаю, вначале попытаются установить возможные диалоговые формы работы, а затем, возможно, наступит черед обсуждения более конкретных проектов сотрудничества между Беларусью и США.





- Почему встреча с Лукашенко обязательна?





- Встречаясь с белорусскими чиновниками, никто не понимает, что происходит в Беларуси, а потому все стремятся выйти на более высокий уровень встреч. То же самое происходило во время восстановления отношений с Европейским Союзом, когда в сухом итоге все европейские чиновники хотели поговорить с самим Лукашенко.





Думаю, в таком же положении находятся и Соединенные Штаты: нужно первое лицо, чтобы понять: а что же будет происходить с Беларусью, в какую сторону она ориентирована, насколько серьезны угрозы со стороны России, насколько серьезно страна готова защищать свою независимость.





- Появилась информация, что «Белорусская нефтяная компания» наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций против Беларуси и получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Это один эпизод из целой серии точных шагов, направленных на потепление?





- На самом деле, информация довольно туманная, которую сложно комментировать. С одной стороны, практика работы с лоббистами в американской политической системе достаточно распространена, так что ничего ужасного нет.





Но, с другой стороны, не думаю, что проблемы взаимоотношений между Беларусью и США, в частности – снятие санкций может решиться через работу конкретных лоббистов.





Ситуация связана скорее с более-менее ясными шагами самой Беларуси (соблюдение прав человека, расширение демократических процедур), которые позволят снять санкции, чем действия лоббистов.





- Взаимоотношения между странами заморожены, по сути, более десяти лет. Видна ли на горизонте развязка?





- Возможно. Но действительно ли развязка близка, мы увидим после следующего визита американских дипломатов, которые поднимут вопрос о восстановлении полноценной работы диппредставительства Беларуси в США и наоборот.





Маркером станет возвращение послов в обе столицы. Такой шаг стал бы очень значимым ходом в восстановлении доверия между Беларусью и США. И Беларусь геополитически в этом крайне заинтересована: непонятно, чем закончится история с «углублением интеграции» с Россией.









Беларусь ищет хотя бы дипломатического противовеса, а плохие отношения с Западом играют не на руку Беларуси.