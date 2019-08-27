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Лукашенко о Евроиграх: Оппозиции что ни сделай, все плохо

Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами прошедших в июне II Европейских игр и удивился недовольством «некоторых граждан» по поводу трат.


Принимая с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника, Лукашенко потребовал подсчитать затраты:

— Я вам поручал, когда у нас начинались, и мы готовились к Европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Вы же понимаете, что это серьезный вопрос. Это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты, насколько можно подсчитать их, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что этим вопросом были очень обеспокоены некоторые граждане.

— Это в основном так называемая оппозиция (им, что ни сделай, все плохо). Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр, — возмутился президент. — Они напрочь забывают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время игр, особенно после игр, а он увеличивается, какой доход, какую прибыль принесли эти игры нашим компаниям — общепиту, музеям, артистам и так далее.


Следует ожнако напомнить, что по данным Погранкомитета, на II Европейские игры приехало всего 12 200 безвизовых иностранцев, в числе которых больше 4000 составили спортсмены, а также спортивные функционеры. 

Тем временем Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей, в том числе из бюджета — 266 миллионов.
Источник: gazetaby.com
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