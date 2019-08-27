Юрий Губаревич: Два политика для одной семьи – это слишком

- Я в прошлый раз баллотировался по 108-му столичному избирательному округу, и в этот раз собирался идти на выборы там же, - говорит Юрий Губаревич. - Но получилось так, что та часть округа, где мы последний год очень плотно занимались местной проблематикой, поднимали вопросы строительства бизнес-центра на Толбухина, проблемы застройки на Чернышевского-Калинина – эти кварталы присоединены к 107-му округу, который находится в Советском районе.





И я сам проживаю на территории 107-й округа. Поэтому, скорее всего, я выберу его. Прежде всего, чтобы сконцентрироваться на тех проблемах, которые я хорошо знаю, и работать с теми людьми, с которыми есть связь.





Мне кажется, парламентская кампания может стать дополнительной возможностью, чтобы поставить окончательную точку во многих вопросах. Дело в том, что сейчас власть просто тянет время и не дает окончательных ответов на вопросы, которые волнуют местных жителей: будут строиться паркинги или нет, будут проектироваться какие-то дополнительные скверы или нет.





И наша задача, используя возможности парламентской кампании, еще раз напомнить, что люди выступают против некоторых объектов, что власть должна к их голосу прислушиваться. По этому вопросу у нас как раз есть консенсус с местными активистами.





Во время парламентской компании можно собирать подписи, не боясь, что останутся неоплаченными услуги милиции. Есть, конечно, риск моей не регистрации кандидатом в депутаты, но я думаю, это сильно ни на что не повлияет, потому что будут другие люди и другие кандидаты, которые смогут продолжить деятельность в этом направлении.









- То есть вы очень верите, что получится попасть в Палату представителей?





- Попасть в Палату представителей – это исключительно воля Администрации президента и тех, кто там принимает решения по поводу списка депутатов. А вот получить поддержку и большинство голосов на выборах – это уже моя работа, и здесь я уверен в своих силах.





Те компании, которые мы проводили, дали возможность выйти на большое количество людей, заручиться их поддержкой. Люди видят, что, в отличие от действующих депутатов, мы на самом деле многого смогли добиться. И другие активисты из нашего района, которые раньше никогда не занимались подобными вопросами, сегодня становятся местными лидерами, проявляют свои лучшие качества.





А те назначенцы, которые сегодня заседают в Минском горсовете, кого назначили в Палату представителей – у них на самом деле мало реальных связей с избирателями. Поэтому по поводу поддержки на выборах я не сомневаюсь, но чья фамилия в итоге будет лидировать в протоколе – это уже, к сожалению, зависит не от меня.





Как бы там ни было, мы намерены делать акцент на сильную компанию наблюдения и пробовать привлекать к этому местных жителей, потому что в первую очередь именно они должны быть заинтересованы в том, чтобы их голоса не украли.





- Кого на парламентские выборы от движения “За Свободу” идет больше – мужчин или женщин? И все ли округа вы закрываете?





- По округам – нет. Мы идем в рамках общего списка правоцентристской коалиции, для каждой их трех структур предусмотрено порядка 30 мест. На сегодня потенциальные кандидаты, с которыми мы ведем работу и которые намерены выдвигаться – это 30-35 человек, и женщин среди них не так много.





Мне кажется, это проблема всех белорусских структур. Я не называл бы это низким уровнем активности женщин. Скорее, у женщин просто больше ответственности. Очень часто, когда мужчина занимается политикой и из-за своей активности теряет работу, он может в любой момент уехать куда-то на заработки. Раньше – в Россию, сейчас – в Польшу. Сейчас это не проблема, мир открыт.





А когда женщина теряет работу – на ней висят дети, семья, и ей просто некуда деваться. Поэтому у женщин больше ответственности и больше ограничений.





- Ваша жена не намерена баллотироваться в парламент?





- Наверное, два политика для одной семьи – это слишком. Но супруга меня очень активно поддерживает, можно сказать, у меня тылы надежно прикрыты. Раньше, когда мы жили в Белоозерске, и я принимал участие в местных выборах, она была в инициативной группе, собирала подписи. По мере возможности жена всегда поддерживает меня во всех компаниях.









- Несколько лет назад вы переехали в Минск. Купили квартиру?





- В наследство от тещи нам осталась квартира. Семья жены долгое время жила в Сухарево, и года три или четыре назад мы продали квартиру в Сухарево и купили немного ближе к центру, на улице Чернышевского.





- Юрий, а есть ли на сегодняшний день какая-то ясность с праймеризом?





- Единственное решение, которое есть на сегодняшний день – провести праймериз после парламентской кампании. Есть надежда на то, что парламентские выборы дадут возможность проявиться новым лидерам, которых мы пригласим принять участие в праймериз. Мне кажется, это будет логично.