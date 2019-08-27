Новые санкции США как подарок Путину

Об этом пишет колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт





Пока президент США Дональд Трамп спорил с коллегами по G7, стоит ли приглашать Владимира Путина на следующую встречу мировых лидеров в 2020 году, незаметно подошел срок вступления в силу новых американских санкций против российской финансовой системы. Это уже второй пакет ограничений, наложенных за покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери весной прошлого года.





Безболезненные санкции Америки





Трамп подписал указ о введении дополнительных штрафных мер в действие в начале августа. Судя по его настойчивому желанию наладить контакт с Путиным, сделал он это не очень охотно. Однако все же сделал.





Американским банкам запрещено кредитовать российское государство, правительство США будет также блокировать выдачу кредитов России такими организациями как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Экспорт в Россию товаров, связанных с любым химическим и биологическим производством, также запрещен.





Официальная Москва еще в начале месяца ответила набором стандартных комментариев - санкции, мол, никак стране не вредят. И хотя долгосрочный эффект от ограничений, конечно, есть, мощным ударом по Кремлю этот пакет санкций никак назвать нельзя.





Даже запрет на покупку госдолга распространяется только на первичное предложение. Как пояснил мне знакомый биржевой аналитик, "если министерство финансов России продаст облигации, например, Сбербанку, то у того американцы уже могут их купить без проблем".









Да и вообще, занимать деньги российскому правительству сейчас особенно незачем - у него в кубышке их много.





"Это не санкции, а подарок - под видом наказания, - заметил мой знакомый, работающий на крупный западный банк. - Вот если бы запретили покупать новые долговые обязательства вообще, да еще рублевые, то тогда было бы реально больно".





Хорошая новость для Путина заключается и в том, что в ближайшее время у Конгресса США не будет особых поводов ужесточать санкции. Правда, сенаторы и члены палаты представителей могут подготовить список "условных" санкций. Мол, если обнаружим российское вмешательство в американские выборы, то сразу их наложим. Но ничего такого пока не случилось.





В ожидании Корбина и Сальвини





Путин также может радоваться тому, что уже пошли разговоры о возможной реанимации "большой восьмерки". Пока что Борис Джонсон и Ангела Меркель (Angela Merkel) категорически против.





Но британский премьер может в любой момент оказаться вынужденным уступить свое креслу известному другу Кремля и ненавистнику НАТО Джереми Корбину. А Меркель пробудет на своем посту канцлера ФРГ от силы до 2021 года, и многие уже считают ее "хромой уткой" в политике.





Вдобавок, есть серьезный шанс, что Италию на следующем саммите будет представлять конкурирующий с Корбином по накалу любви к путинской России Маттео Сальвини.





Эмманюэль Макрон тоже, похоже, надеется занять после ухода Ангелы Меркель место главного западного переговорщика с Путиным.









Хозяину Кремля везет просто потому, что он, по сути дела, единолично руководит страной уже 20 лет и еще энное время никуда не собирается уходить. Когда Путин начинал, президентом США, напомню, был еще Билл Клинтон. Британским премьером - Тони Блэр. Президентом Франции - Жак Ширак. Далее, что называется, по списку.





Большинство тех, с кем Путин имел дело - политические пенсионеры, а иногда еще и очень пожилые люди. Их сменяют, особенно в Европе, все более молодые и все более далекие от эпохи "холодной войны" лидеры, продукты партийных машин, глобализации и центристской политики.





Каждый из них как бы заново "открывает" для себя Путина. Многие поддаются иллюзии, что именно ему или ей суждено его понять, найти волшебную формулу, которая сделает Владимира Владимировича если не совсем безвредным, то хотя бы существенно более предсказуемым.





Деньги и выдержка Путина





А Путин смотрит на них с эдаким "ленинским прищуром". Уверен, он про себя посмеивается их наивности и явному нежеланию проводить силовую политику, давить, унижать, заставлять, то есть, делать все то, что он считает признаком мощи и авторитета.





И хилые новые санкции США, и уговоры Макрона, и заявления Трампа о том, как здорово было бы всем встретиться где-нибудь в Палм-Бич и все проблемы разом решить, и вялая реакция ЕС и США на подавление протестов в Москве - все это для него новые доказательства его, Путина, правоты.





Главное - терпение. Главное - дождаться момента, когда все поглощены чем-то другим - президентскими выборами в Америке, или "Брекзитом", или очередным притоком мигрантов, или терактами. Или, еще лучше, всем этим вместе взятым.





И тогда нанести удар - забрать себе Беларусь, или аннексировать Донбасс, или посадить Навального. Или, опять же, все это сразу. Чтобы "семь бед - один ответ".





Чтобы торопились в Москву или в Сочи очередные посредники (помните "план Саркози" по Грузии?), чтобы охали CNN и BBC ("он опять всех ошеломил"), чтобы было чем захлебнуться от восторга пропагандистам и ура-патриотам.









Главное, чтобы хватило денег. С такими ценами на нефть и такими санкциями должно хватить.





А выдержки ему не занимать.