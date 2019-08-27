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Rzeczpospolita: Лукашенко не поедет в Польшу из-за Путина

Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-ой годовщине начала Второй мировой войны.

Rzeczpospolita: Лукашенко не поедет в Польшу из-за Путина
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске. 

По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина. 

По этой же причине белорусские власти не рискнули отправить в Варшаву представителя высокого ранга, например, премьер-министра или главу МИД.

Беларусь на мероприятиях в Варшаве будет представлять белорусский посол в Польше.


Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась комментировать эту информацию, заявив, что скоро обо всем сообщит белорусский МИД.
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