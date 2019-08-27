Rzeczpospolita: Лукашенко не поедет в Польшу из-за Путина
Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-ой годовщине начала Второй мировой войны.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске.
По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина.
По этой же причине белорусские власти не рискнули отправить в Варшаву представителя высокого ранга, например, премьер-министра или главу МИД.
Беларусь на мероприятиях в Варшаве будет представлять белорусский посол в Польше.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась комментировать эту информацию, заявив, что скоро обо всем сообщит белорусский МИД.
13:26 27/08/2019