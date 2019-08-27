Rzeczpospolita: Лукашенко не поедет в Польшу из-за Путина

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске.





По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина.





По этой же причине белорусские власти не рискнули отправить в Варшаву представителя высокого ранга, например, премьер-министра или главу МИД.





Беларусь на мероприятиях в Варшаве будет представлять белорусский посол в Польше.









Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась комментировать эту информацию, заявив, что скоро обо всем сообщит белорусский МИД.



