ЕСПЧ обязал Россию выплатить €34 000 вдове и матери Магнитского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека в ходе уголовного преследования аудитора британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Свое решение ЕСПЧ во вторник опубликовал на своем сайте.





Суд постановил, что Россия должна выплатить вдове Магнитского Наталье Жариковой и его матери Наталье Магнитской €34 000.









Что решил ЕСПЧ

Как было указано в материалах ЕСПЧ (скачать файл можно здесь), в деле было три истца: первый иск подал сам юрист, после его смерти в «Матросской тишине» 16 ноября 2009 года производство продолжила его вдова. Кроме того, в суд обратилась мать Магнитского.





ЕСПЧ удовлетворил жалобы истцов по нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека.





В части Статьи 2 (право на жизнь) суд установил, что российские власти не оказали Магнитскому надлежащую медицинскую помощь, что могло стать одной из причин его смерти.





СИЗО, в котором содержали Магнитского, не обладало должными условиями, а меры, которые были предприняты в день его смерти, были «неадекватными», заключил ЕСПЧ.





Суд указал также, что российские власти не провели расследование смерти юриста должным образом.





В части Статьи 3 (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) ЕСПЧ пишет, что Магнитского содержали в камере площадью около 20-30 кв. м вместе с другими людьми, которых было от 8-ми до 15-ти человек.





Кроме того, у юриста не было индивидуального места для сна. Таким образом, суд согласился, что условия содержания Магнитского в СИЗО нарушали Конвенцию по правам человека. Кроме того, ЕСПЧ указал, что некачественное расследование смерти юриста также нарушает Статью 3.





Жалобу истцов в части параграфа 1 Статьи 5 (право на свободу и безопасность) на арест Магнитского и последующее содержание под стражей суд отклонил, так как счел необоснованной.





При этом суд поддержал заявление по другому, третьему параграфу той же статьи: основания для неоднократного продления ареста Магнитского суд назвал недостаточными.





Суд поддержал истцов и в части Статьи 6 (право на справедливый суд). ЕСПЧ заключил, что преследование Магнитского после его смерти и последовавший приговор были несправедливыми, а презумпция невиновности была нарушена, поскольку Магнитский не предстал перед судом.





Таким образом, Европейский суд поддержал иск Магнитского и его родственников практически по всем положениям.





Дело Магнитского

Сергей Магнитский работал юристом фирмы Firestone Dunkan, которая обслуживала интересы Hermitage Capital. Его основал Уильям Браудер, с 1990-х годов фонд был одним из крупнейших иностранных инвесторов в России.









Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в организации схемы по уклонению от уплаты налогов. Год спустя Магнитский умер под арестом. Дело против него тогда было закрыто, но в 2011-м после постановления Конституционного суда производство возобновили.





В 2013-м Тверской районный суд Москвы признал Магнитского виновным. Суд поддержал доводы обвинения, что в результате махинаций подконтрольных Браудеру фирм ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» бюджет Калмыкии, где были зарегистрированы юрлица, недополучил 522 млн рублей.





Браудер был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.





Hermitage Capital утверждал, что дело против Магнитского было незаконным. Фонд считал, что производство возбудили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов после того, как Магнитский раскрыл схему по хищению из бюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения ранее уплаченных фирмами фонда налогов.





В 2012 году президент США Барак Обама подписал так называемый «закон Магнитского», который ввел визовые и финансовые санкции против россиян, которых США подозревают в нарушении прав человека.





Россия не раз осуждала этот закон и приняла ответные меры, в том числе ввела запрет на усыновление детей иностранцами.





Свою версию «закона Магнитского» подготовила Великобритания. Поправка вступила в силу после Brexit, заявил в августе глава британского МИД Доминик Рааб.







Что с Браудером

Основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера в 2014 году Россия объявила в международный розыск. Помимо уголовного дела, по которому он был приговорен в 2013 году, в России против него вели еще несколько дел.





Одно из них — о незаконных сделках с акциями «Газпрома», было прекращено в 2017 году. В том же году Браудер получил в России второй приговор за уход от уплаты налогов.





В ноябре 2018 года стало известно еще об одном деле против Браудера — о создании преступного сообщества. Генпрокуратура сообщала, что изучает в том числе возможную причастность Браудера к смерти Сергея Магнитского. Браудер свою вину неоднократно отрицал.







