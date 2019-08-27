Лорд Белл Forever

На сайте ВВС говорится о том, что он консультировал во время предвыборных кампаний Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина. Об этом судить не могу.





Однако лорд Белл консультировал и Александра Лукашенко, о чем достоверно известно, поскольку британская налоговая служба принципиальна, и все контракты лоббистских структур в Соединенном Королевстве рано или поздно становятся общественным достоянием.





Совет первый: выпустить заключенного №1

Кто посоветовал высшему белорусскому руководству заключить контракт с главным совладельцем фирмы Bell Pottinger? Вряд ли мы об этом узнаем наверняка, однако можно предположить, что сделал это Борис Березовский.





Бывший российский олигарх дружил с сэром Тимоти и сам активно пользовался его услугами. Поскольку белорусского черного кобеля трудно было отмыть добела, с явлением лорда Белла на небосклоне белорусского пиара зарождалась надежда на то, что уж он-то точно знает, какое именно отстирывающее средство для этого нужно.









По слухам, два совета лорда Белла были восприняты и выполнены.





Первый – освобождение тогдашнего «заключенного №1» экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Собственно говоря, это было понятно: говорить с немецким, например, правительством о соблюдении в Беларуси прав человека в то время, как бывший кандидат сидит в колонии, просто невозможно.





Тем более, если партия, которую возглавлял этот кандидат, является политическим партнером одной из крупнейших партий Германии. И Александра Владиславовича освободили.





Кстати, эта же схема сработала потом и после выборов 2010 года. Там сидевшие в заключении политзэки, включая бывших кандидатов в президенты, тоже стали «живым товаром», и лоббисты белорусского руководства – уже без самого лорда Белла – успешно выдавали их освобождение за признак очевидной либерализации ситуации в Беларуси.





Действительно, изменить законодательство так, чтобы шанс оппонентов режима угодить за решетку был минимальным, трудно – Александра Лукашенко на это ни тогда, ни сейчас никто уговорить не мог и не сможет. А вот проявить добрую волю и выпустить птичку из клетки – милости просим.





Тимати Белл





Совет второй: из «батьки» – в «папу»

И второй совет лорда Белла. Сделать образ белорусского «батьки» образом белорусского «папы», доброго и заботливого. Так рядом с некоронованным монархом Беларуси на телеэкранах появился наследный принц.





И, вы знаете, это тоже сработало. Только уже на внутреннего потребителя визуальной информации. Ибо можно ненавидеть тирана, отнимающего у тебя свободу, но трудно перенести эту ненависть на маленького светловолосого мальчика, растущего буквально у тебя на глазах.









В повести Катаева был «Сын полка», а у нас – «Сын страны». Чего ж тут плохого? Мальчик-то чем виноват?





Честно отработал деньги?

Официально контракт с фирмой Bell Pottinger длился всего один год. Дальше белорусская власть предпочла плыть без сэра Тимоти и плавно вплыла в поствыборный кризис 2010 – 2011 гг. Лорд Белл явно вздохнул с некоторым облегчением.





Лорд никогда особо не был щепетилен в выборах своей клиентуры, если клиент был вполне платежеспособным, но зачем нарываться на скандалы с массовой посадкой соперников по выборам? Тут уже репутация клиента ударила бы по самому лорду, попробуй он раскрыть рот, чтобы произнести слова в защиту г-на Lukashenka.





И вы знаете, мне кажется, сегодня есть повод вспомнить о лорде Белле с некоторым даже уважением. В конце концов, если по его совету освободили хотя бы одного человека, то значит, маститый пиарщик честно отработал полученные деньги.





А если на экране рядом с отцом появился сын, то напряжение в обществе несколько спало: значит, не все человеческое чуждо «последнему диктатору Европы».





Лучше, конечно, если бы совсем это напряжение спало, но для этого вместо маскулинного лидера, устраивающего разнос подчиненным, нужен образ дедушки на покое.









А это уже зависит не от пиарщика. Это зависит – как мне кажется – все-таки от народа. И – как опять-таки мне кажется – возможно, когда-нибудь это случится.





Главное – дожить.





А память о лорде Белле будет жить в наших сердцах, как говорится, forever.