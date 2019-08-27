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Один день "химика” Федынича

24 августа 2018 года суд вынес приговор по уголовному делу председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика.

Один день "химика” Федынича
Обоих признали виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) и наказали ограничением свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Многие почему-то считают, что ограничение свободы без направления в учреждения открытого типа, или "домашняя химия" – легкий вид наказания.

"Мне говорят "ну ты же не в тюрьме", но выходные дни – это и есть тюрьма. Ждешь - скорее бы вечер и скорее бы понедельник, чтобы выйти на работу", – рассказывает Геннадий Федынич.


Журналисты "Весны" провели один день вместе с «химиком» Федыничем и убедились, что очень непросто быть закованным в стенах своей квартиры два длинных выходных дня и наблюдать через окно, как где-то кипит жизнь. И так четыре долгих года.

Геннадий Федынич рассказывает об ограничениях, наложенных на него судом и уголовно-исполнительной инспекцией, рассуждает о том, ожидает ли он амнистии.
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