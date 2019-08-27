Белорусский МИД заговорил с Литвой цитатами из русского классика

МИД Литвы не понравился опубликованный недавно нацплан действий после стресс-тестов Белорусской атомной электростанции. Литовская сторона считает, что Беларусь не собирается выполнять рекомендации зарубежных экспертов до заявленной даты запуска станции.





Столь категоричное заявление белорусский МИД воспринял должным образом, но ответ получился с отсылкой к классику.





«После прочтения очередного литовского заявления в отношении БелАЭС на ум сразу же приходят слова Льва Толстого: «чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват», – ответили в пресс-службе МИДа.





А затем в дипведомстве поспешили напомнить, что ни во время стресс-тестов станции, ни после партнерской проверки со стороны европейских экспертов какие-либо изъяны безопасности обнаружены не были.









В тоже время рекомендации регуляторов коснулись последующего планомерного повышения запасов прочности станции.





«Если бы атомные станции Европы проходили свои тесты не 7 – 8 лет назад, а сегодня, то очень возможно, что и рекомендации по ним были бы другими. На данный же момент, именно БелАЭС – единственный проект, прошедший новейшие стресс-тесты по самым жестким стандартам», – подчеркнули в пресс-службе.