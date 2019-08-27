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Фотофакт: Сын и внук Дональда Трампа провели неделю в Монголии

Как пишет CA-NEWS (MNG), Дональд Трамп-младший (Дональд Джон «Дон» Трамп - полное имя, старший сын президента США Дональда Трампа) в своем Instagram поделился фотографиями с отдыха в Монголии вместе со своим сыном.


"Ребята, я вернулся после того, как прожил неделю с моим сыном Донни в юрте, исследуя Монголию. Мы преодолели много миль на лошадях и внедорожниках. Скоро еще опубликую фотографии. Действительно, это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видел, - написал он в Instagram.


"Еще несколько фотографий из моего невероятного приключения в Монголии на прошлой неделе!" - добавил Трамп-младший.
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