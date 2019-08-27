Фотофакт: Сын и внук Дональда Трампа провели неделю в Монголии
Как пишет CA-NEWS (MNG), Дональд Трамп-младший (Дональд Джон «Дон» Трамп - полное имя, старший сын президента США Дональда Трампа) в своем Instagram поделился фотографиями с отдыха в Монголии вместе со своим сыном.
"Ребята, я вернулся после того, как прожил неделю с моим сыном Донни в юрте, исследуя Монголию. Мы преодолели много миль на лошадях и внедорожниках. Скоро еще опубликую фотографии. Действительно, это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видел, - написал он в Instagram.
"Еще несколько фотографий из моего невероятного приключения в Монголии на прошлой неделе!" - добавил Трамп-младший.
09:33 27/08/2019