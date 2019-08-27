Дракохруст: Какой подарок везет Лукашенко Болтон?

Трудно вспомнить, когда в Беларусь последний раз приезжал американский официальный представитель такого высокого ранга, приезжали обычно заместители помощника госсекретаря, конгрессмены.





Болтон определяется не только своей высокой должностью, но и очень жестким подходом к геополитическим оппонентам Америки, в частности, к России. Возможно, именно поэтому Болтон - один из ключевых американских переговорщиков с Россией.

Зачем он теперь едет в Беларусь?

Отношения между Минском и Вашингтоном, пусть и очень медленно, но улучшаются, достигнута договоренность о восстановлении взаимной дипломатической присутствия, правительство Беларуси принимает меры по поводу покупки американской нефти.





С другой стороны, в определенной степени меняются американские акценты во внешней политике. Если американский президент встречается с такими лидерами, как Ким Чен Ын, то на фоне последнего Лукашенко уже точно не самый страшный диктатор в мире. Хотя и диктатор, разумеется, но сейчас становятся более важными геополитические нюансы.





Вряд ли Болтон привезет в Минск приглашение для Лукашенко в Белый дом, а для Беларуси - в NATO. Но речь может идти, например, о полном упразднении экономических санкций. Правда, с 2015 года каждые полгода продолжается их заморозка, они фактически не действуют, но в политике символы имеют значение.





В Вашингтоне отмечают давление со стороны России в направлении «углубления интеграции», замечают и то, что официальный Минск от этих предложений упорно и с определенным успехом сказывается.





Опять же - не то, что Болтон привезет обещание денег и американских войск. Но в отношениях с ближайшим союзником России - все на полутонах, на намеках, на жестах. Вот приезжает в Минск американский чиновник такого высокого ранга, которого раньше не приезжал. Это сигнал России, что независимость Беларуси Америке небезразлична. И что она сделает? А пусть для России неопределенность ситуации немного повысится, пусть в Москве думают, расшифровывают сигнал.





Это, так сказать, объяснение визита по тренде - отношения улучшались длительное время и количество маленьких шагов переросла в качество.





Но есть и другое объяснение. Сегодня президент Франции Эманюэль Макрон объявил, что уже в сентябре состоится встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины. Также следует напомнить, что в июле президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу в формате «Нормандия +», с участием не только Макрон и главе Германии Ангелы Меркель, но и президента США До льда Трампа, и тогдашнего британского лидера Терезы Мэй. И встречу Зеленский предложил провести в Минске.





Предложение Зеленский не отверг никто, включая Москвой и Вашингтоном. Американцы не исключают своего прямого присоединения к переговорам по Украине.









Место встречи четырех лидеров Макрон не назвал. Но если это Минск, как предлагал Зеленский, то визит Болтона в белорусский столицу выглядит в совершенно ином свете.





Болтон - профессиональный дипломат, он не раз выполнял роль «Шерпа» - лица, ведущего предварительные переговоры о переговорах лидеров государств.





И тут даже не обязательно, что к переговорам 4-х лидеров присоединиться президент США, хотя и это нельзя исключать. Просто американцы хотели бы держать руку на пульсе этих переговоров.

Сейчас все клянутся духом минских соглашений (ведь альтернатива не очень просматривается), хотя сами по себе те соглашения не были слишком выгодными ни Украине, ни Запада. Хозяин переговорной площадки на их ходу не очень влияет, но, возможно, и не одно кофе таскает участникам переговоров. Опять же нюансы, детали, в которых, по английской поговорки, и кроется дьявол.





Если переговоры четырех лидеров действительно состоятся в Минске, что достаточно вероятно, не вызывает сомнений, что они будут по крайней мере одной из тем, которые будет обсуждать в Минске Джон Болтон.