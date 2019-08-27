Беларусь и Казахстан обсуждают визиты на высшем уровне

Владимир Макей поблагодарил Ермухамета Ертысбаева за активную работу по укреплению сотрудничества между двумя странами. Также стороны обсудили двустороннюю повестку, подготовку запланированных на ближайшее время визитов на высшем и высоком уровнях, сообщает МИД.





Ранее сообщалось, что президента Беларуси ждут в Нур-Султане во второй половине года.