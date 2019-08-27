Беларусь и Казахстан обсуждают визиты на высшем уровне
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым по случаю завершения его дипломатической миссии. Вскоре в нашу страну должен прибыть новый посол из Нур-Султана. Им назначен Аскар Бейсенбаев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дал ему поручения по работе в Минске.
Владимир Макей поблагодарил Ермухамета Ертысбаева за активную работу по укреплению сотрудничества между двумя странами. Также стороны обсудили двустороннюю повестку, подготовку запланированных на ближайшее время визитов на высшем и высоком уровнях, сообщает МИД.
Ранее сообщалось, что президента Беларуси ждут в Нур-Султане во второй половине года.
08:41 27/08/2019