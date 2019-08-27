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Хоть тушкой, хоть чучелом. Трамп "несет" Путина в G7

Сергей Елкин изобразил попытку президента США "пронести" Путина на саммит Большой семерки.


Карикатурист высмеял неудачную попытку президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб наиболее влиятельных демократических стран мира и превратить Большую семерку в Большую восьмерку. Рисунок Сергея Елкина опубликован на Deutsche Welle.

На карикатуре изображен Трамп, направляющийся к рамке металлоискателя. Он несет чемоданчик, форма которого повторяет узнаваемый силуэт президента России Владимира Путина, как бы спрятанного внутри.
liga.net
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