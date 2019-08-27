"Сломают в образовании всё, что есть, ради мальчика Коли"

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На встрече с министром образования глава государства заговорил о критике ЦТ:





— Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика на централизованное тестирование. Критикуют новую какую-то методику — вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут.









По словам Александра Лукашенко, послушав многих родителей, он начал задумываться о совершенствовании системы поступления в вузы:





— Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений.





Глава государства вспомнил время, когда сам учился в вузе, и отметил, что вряд ли при тестировании его результат был бы лучше, чем при личной беседе с преподавателем.





В Фейсбуке на странице основателя проекта «Народный учебник» Сергея Ольшевского педагоги и родители обсуждают анонсированные главой государства возможные перемены.





Ольшевский полагает, что власти не решатся на откат к состоянию начала 2000-х.









– Боюсь, что решатся. Сломают всё, что есть, ради мальчика Коли, который на тестировании неизвестно еще сколько наберет, а «лицом к лицу» к экзаменатору наберет высший балл по всем предметам, — предположил Юрий Варакса.





Писательница Евгения Пастернак не видит причин, которые помешали бы властям рушить систему поступления в вузы — слишком много было разрушено ранее:





— И каждый раз думаешь, что это дно, но снизу стучат. И тут я согласна с российскими коллегами, у которых все тоже плохо, но лучше чем у нас. Что пока родители не сформируют четкий запрос, чего именно они хотят, рынок образования ничего не предложит. Потому что на данный момент подавляющее число родителей все устраивает. А те 10 процентов, которых не устраивают, решают вопрос.



