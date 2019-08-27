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В Минске названы места, где запрещён сбор подписей в поддержку кандидатов на парламентских выборах

В Минске определены места, где не разрешается собирать подписи избирателей в поддержку кандидатов на предстоящих парламентских выборах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соответствующим решением Мингорисполкома запрещено проводить пикеты в поддержку кандидатов в депутаты на Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа, а также менее, чем в 200 метрах от зданий резиденции Президента, Национального собрания и Совета министров.


Не разрешается собирать подписи избирателей менее чем в 50 метрах от зданий органов госуправления, местных органов власти, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры. Запрещено пикетирование на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, проезжей части и в подземных пешеходных переходах.

В столице сбором подписей избирателей во время пикетов можно будет заниматься с 8 до 22 часов. Напомним, выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября.
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