Соответствующим решением Мингорисполкома запрещено проводить пикеты в поддержку кандидатов в депутаты на Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа, а также менее, чем в 200 метрах от зданий резиденции Президента, Национального собрания и Совета министров.









Не разрешается собирать подписи избирателей менее чем в 50 метрах от зданий органов госуправления, местных органов власти, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры. Запрещено пикетирование на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, проезжей части и в подземных пешеходных переходах.





В столице сбором подписей избирателей во время пикетов можно будет заниматься с 8 до 22 часов. Напомним, выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября.



