20 мая Владимир Зеленский стал действующим президентом Украины. РБК подвел главные итоги первых 100 дней правления нового украинского лидера

Что удалось Владимиру Зеленскому

1. Смена элит





Главным достижением Владимира Зеленского и его команды является успешное продолжение «перезагрузки власти», уверен Александр Корниенко, который возглавлял штаб основанной шестым президентом Украины партии «Слуга народа» в период парламентских выборов и в скором времени возглавит ее.









«Несмотря на определенное сопротивление старых элит, которые пытались оспорить законность проведения досрочных парламентских выборов в Конституционном суде, удалось провести их. На 75% обновился состав парламента. При этом избиратели выразили большую поддержку нашей политической силе, дали серьезный кредит доверия на воплощение изменений, о которых говорил президент и мы в парламентскую кампанию», — говорит он.





«Зеленский безоговорочно выиграл третий тур президентских выборов, которым его команда обоснованно называла досрочные выборы в Раду. Причем его молодая партия «безликих» политиков получила уверенное большинство в парламенте и право единолично формировать кабинет министров, а также всю вертикаль исполнительной власти в стране», — соглашается политконсультант Александр Харебин, работавший с командой Зеленского.





Впервые в истории Украины разгром «старых» политических элит обеспечил концентрацию всех ветвей власти в стране, кроме «четвертой», в руках президента. Это подразумевает персональную ответственность Зеленского за все происходящее, включая монопольное право как на будущие победы, так и на поражения, предупреждает эксперт.





2. Замены в губернаторском корпусе





Намерение уволить всех глав областных администраций офис Зеленского анонсировал вскоре после инаугурации, 10 июня.





«Президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет об увольнении 13 губернаторов», — заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, отметив, что идет процесс отбора кандидатов в новые руководители регионов.









3. Активизация работы по обмену задержанными и пленными





Из того, что не до конца удалось сделать, можно назвать обмен пленными, признает Корниенко. Однако все опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что команда Зеленского активно пытается решить эту проблему. Тема обмена моряков для президента очень важна, на нее он делал упор во время кампании и ее он считает одной из ключевых в урегулировании конфликта с Россией, говорил ранее собеседник РБК в офисе президента Украины.





На прошлой неделе омбудсмен Украины Людмила Денисова прилетала в Москву, а ее российская коллега Татьяна Москалькова прервала отпуск для рабочего визита в Киев. Тогда же собеседники РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что страны близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. По их словам, Москва и Киев остановились на формуле обмена 33 на 33 человека без учета главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского.





Кроме того, собеседник РБК в офисе президента Украины относит к достижениям Зеленского и другую смежную тему, связанную с конфликтом с Россией, — возрождение переговорного процесса в Минске и разведение войск в Станице Луганской, которые курирует трехсторонняя контактная группа в Минске.

Что сделать не удалось

1. Замена глав МИДа и Минобороны





У президента Украины есть полномочия подавать на утверждение Верховной рады кандидатуры только двух членов кабинета — министра обороны и министра иностранных дел. Однако прежний созыв Рады отказался утверждать отставки обоих министров — главы МИД Украины Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.









С согласия Рады президент также уполномочен назначать или увольнять руководителей двух основных правоохранительных структур — Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины. На данный момент они тоже не назначены. Соратник Зеленского по студии «Квартал 95» Иван Баканов с 22 мая является исполняющим обязанности главы СБУ. Генпрокурором по-прежнему остается Юрий Луценко.





2. Изменение законодательства





Рада не демонстрировала сотрудничества, а первые законы, которые президент внес после избрания, саботировала, напоминает Корниенко. Первое заседание Рады состоится 29 августа. На нем, предположительно, будет назван кандидат на пост премьера.





Среди обещанных Зеленским в предвыборную кампанию законопроектов — закон «О народовластии» (закрепление механизма, по которому «народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии»), законопроекты «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины» и «Об отзыве народного депутата Украины».





3. Уголовное преследование коррупционеров





Эксперты считают провалом Зеленского то, что в стране «пока никто не наказан и не посажен», учитывая предвыборный лозунг партии президента «Весна придет — сажать будем».





«Прошла весна, закончилось лето, но запрос общества на справедливость до сих пор не удовлетворен. Показательные эмоциональные «порки» чиновников, публичная риторика и пристальное внимание Зеленского к широко известным в узких кругах очагам коррупции пока воспринимаются как населением, так и участниками коррупционных схем с настороженностью и недоверием в части способности правоохранительной и судебной систем довести начатую борьбу до конца», — объясняет Харебин. По его мнению, осень станет для Зеленского рубиконом, который определит его будущее как президента Украины, а также задаст формат и окончательную модель взаимоотношений в связке президент — парламент.









«Зеленский для внутреннего потребителя включает режим Лукашенко — да, людям это нравится», — признает экс-депутат Верховной рады и один из официальных спикеров «Блока Петра Порошенко» в парламенте Александр Черненко. «Но это нагоняи в ручном режиме на публику, не несущие пока каких-то системных изменений», — добавляет он.

Как украинский избиратель оценивает действия Зеленского

Директор фонда «Демократические инициативы» украинский социолог Ирина Бекешкина сообщила РБК, что у Зеленского сохраняется высокий рейтинг. «Пока он избирателей не особенно раздражает. Людям нравится, он для них свой», — подчеркнула она. Фонд опросил украинцев, как они оценивают первые шаги Зеленского на посту президента (не конкретизируя их), и выяснил, что более 70% украинцев одобряют их, рассказала Бекешкина, отказавшись предоставить конкретные данные до публикации рейтинга.





«Очевидно, что людям нравится, что Зеленский привел новых людей во власть, победил на парламентских выборах и получил абсолютное большинство в Раде. Украинцам нравится, что президент жестко разговаривает с начальством, которое они не любят, пытается разобраться в нарушениях чиновников», — продолжает директор фонда.

«В отличие от своего предшественника Порошенко, Зеленский работал во время кампании и продолжает работать в начале своего президентского срока не через обещания, а через ожидания избирателей», — отмечает украинский политтехнолог Сергей Гайдай. «Став главой государства, Порошенко обещал продать все свои бизнес-активы, укрепить гривну, закончить войну с Россией в кратчайший срок… Вместо этого случилась трагедия в Иловайске, обнаружилось, что фабрика в Липецке продолжает работать, происходило назначение токсичных персонажей — людей из бизнес-окружения Порошенко. Так что за первые 100 дней он потерял половину своего электората, вторую половину забрал «Народный фронт», — объясняет политтехнолог.





У Зеленского фактически не было возможности осуществлять свою программу, продолжает Гайдай. «Все эти 100 дней он занимался не реальными изменениями, а боролся с парламентом и собачился с местными чиновниками», — поясняет он. «Когда к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, он за 100 дней посадил большое количество людей, провел реформу правоохранительных органов… Люди эти 100 дней как-то могли оценивать. Как только Зеленский выиграл выборы, он тут же заявил обществу, что работать не может — ему мешает враждебно настроенная Рада, которую нужно разогнать, плохие губернаторы на местах, мелкие чиновники-коррупционеры», — констатирует Гайдай.









Зеленский ничего конкретного не обещал, продолжает эксперт: он сыграл на ожиданиях избирателей, которые «давно витали в воздухе». Зеленский вскользь затрагивает эти ожидания, обозначая такие темы, как либертарианство, государство в смартфоне и т.д. «Он за эти 100 дней не растерял, а только вывел ожидания электората на новый уровень. По сути, он продолжил свою кампанию. Это, пожалуй, можно назвать его достижением. Однако он повысил ставки», — говорит Гайдай.





Теперь парламент — это тоже Зеленский, продолжает эксперт. Теперь он и его команда могут назначить и снять любого министра. Теперь вся ответственность на них. Он хоть и оттянул время, когда с него спросят, но на деле он усложнил себе задачу, резюмирует Гайдай.



